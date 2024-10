Driessen ziet Farioli op één onderdeel beter werk afleveren dan Peter Bosz

Valentijn Driessen breekt maandag in Kick-off van De Telegraaf een lans voor Francesco Farioli. Volgens de chef voetbal van de landelijke krant doet de coach van Ajax er goed aan om regelmatig te roteren, iets dat PSV volgens Driessen ook vaker zou moeten doen.

''Rick Karsdorp gaat niet mee naar Paris Saint-Germain, omdat 'ie geblesseerd is geraakt. Tenminste, die heeft klachten overgehouden aan die wedstrijd tegen AZ'', stelt Driessen in navolging van berichtgeving van PSV, waarin staat dat Karsdorp 'niet klachtenvrij is' en PSG-uit moet missen.

''Waarbij ik al dacht van: Waarom speelt hij nou 90 minuten? Volgens mij is het zeven jaar geleden dat Rick Karsdorp 90 minuten heeft gespeeld. En nu ineens tegen AZ moet hij 90 minuten spelen'', keek Driessen zaterdag met enige verbazing naar de uitwedstrijd van PSV in Alkmaar.

''Die 90 minuten gingen goed. Maar achteraf blijkt dat dat teveel voor hem is geweest. En dat is Farioli wel een paar keer vóór geweest, waarschijnlijk'', aldus Driessen, die direct wordt aangevuld door collega Mike Verweij.

''Farioli stond op dat moment niet 2-0 voor en tegen tien man'', verwijst Verweij naar het feit dat PSV tegen AZ een groot deel van de wedstrijd een speler meer had. ''Maar ik snap wel wat je bedoelt. Het verbaasde mij ook heel erg dat Peter Bosz Karsdorp niet naar de kant haalde.''

''Hij paste wel een aantal wissels toe, die ook logisch waren. In het kader van spelers sparen. Maar achteraf kijk je een koe in zijn kont'', weet Verweij ook dat het achteraf soms makkelijk praten is in de voetballerij.

Bosz beschikt naast Karsdorp tegen PSG ook niet over Joey Veerman, Jerdy Schouten, Sergiño Dest, Hirving Lozano en Ivan Perisic. Laatstgenoemde werd niet op tijd ingeschreven voor het Champions League-duel in Parijs.