Valentijn Driessen vreest voor de positie van Ronald Koeman bij eventuele snelle uitschakeling van Oranje op het EK

Valentijn Driessen is na afloop van de dramatische nederlaag van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk (2-3) helemaal leeggelopen. De chef voetbal van De Telegraaf liet werkelijk geen spaan heel van Oranje en fileerde de hele spelersgroep. Ook Ronald Koeman kreeg er flink van langs. Bovendien heeft Joey Veerman zijn laatste interland gespeeld, zo denkt Driessen.

“Ja, het was echt verbijsterend, zeker de eerste 25 minuten”, begint Driessen. “Zo slecht heb ik het Nederlands elftal echt nog nooit gezien. Er werd geen duel gewonnen, er kwam geen bal aan. Geen duelkracht, helemaal niks”, aldus een vernietigende Driessen, die het einde voorspelt van de interlandcarrière van Veerman.

“Echt een dramatische beurt voor Joey Veerman. Dit kan echt niet op dit niveau. Ik denk dat hij dit toernooi niet meer terugkeert, maar ik denk dat dit sowieso het einde van zijn interlandcarrière is. Koeman kan wat dat betreft echt kiezelhard optreden.” Koeman zag hoe zo’n beetje alles mislukte bij Veerman in de openingsfase tegen Oostenrijk. Na ruim een half uur had de bondscoach genoeg gezien en wisselde hij Veerman voor Xavi Simons.

“Normaal gesproken zit hij (Koeman, red.) er tot medio 2026, dan hebben we het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Daar zal Joey Veerman niet bij zijn”, zo luidt de bikkelharde conclusie van Driessen.

“Het Oranje-shirt weegt voor Veerman veel te zwaar, zelfs na een geweldig seizoen bij PSV. Lutsharel Geertruida, van wie iedereen vond dat hij een goede beurt had gemaakt in de voorbereiding, precies hetzelfde. Je komt niet weg met één goede onderschepping in een wedstrijd, waaruit die goal komt.”

Daar blijft het voor Driessen niet bij. De chef voetbal van De Telegraaf fileert alles en iedereen binnen Oranje. “Xavi Simons, precies hetzelfde. En de verdediging, maar ook Donyell Malen, die zakt elke keer door het ijs omdat hij niet meeverdedigt. Bovendien had hij vandaag de kans op 1-1, die moet er gewoon in.”

“En voor Reijnders geldt precies hetzelfde”, gaat Driessen verder. “Die kans die hij miste komt gewoon voort uit het feit dat hij de druk niet aankan op dit podium. Hij heeft alle tijd en alle ruimte om gewoon uit te halen. Het Oranje-shirt weegt ook voor hem te zwaar.”

Driessen ziet dat het nu een hele zware opgave wordt voor Oranje om nog ver te komen in het toernooi. “Als het zo doorgaat, dan ga je er tegen Spanje, Engeland of België gewoon vanaf en dan heeft Koeman het niet beter gedaan dan Frank de Boer.” De Boer werd op het vorige EK meteen na de groepsfase in de kwartfinale uitgeschakeld door Tsjechië.

Driessen vindt het dan ook niet ondenkbaar dat Koeman bij een eventuele vroege uitschakeling zal moeten vertrekken. “Hij (De Boer, red.) moest meteen wieberen na de uitschakeling op het EK 2021, dus dan is de vraag of de positie van Koeman nog houdbaar is.”

