Driessen vraagt Koeman op de man af: ‘Heb je niks beters dan deze speler?’

Valentijn Driessen heeft bondscoach Ronald Koeman na het gewonnen oefenduel met Schotland (4-0) gevraagd naar het matige optreden van Xavi Simons. Het lukt de twintigjarige creatieveling opnieuw niet om te imponeren in het shirt van Oranje, waarop Driessen Koeman vroeg of ‘hij niks beters heeft’.

Simons wordt bij RB Leipzig week in, week uit bedolven onder de complimenten vanwege zijn goede spel. De rechtspoot was dit seizoen in het shirt van die Roten Bullen al goed voor 9 goals en 13 assists in 36 officiële duels.

Simons speelde vrijdagavond tegen de Schotten zijn elfde interland namens het Nederlands elftal, maar opnieuw wist hij zijn stempel niet op de ploeg te drukken. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler wacht nog op zijn eerste doelpunt en assist in het shirt van Oranje.

Koeman liet na afloop van het oefenduel weten niet te spreken te zijn over het optreden van Simons, die een kwartier voor tijd gewisseld werd voor Donyell Malen. “Ik vond dat hij te veel risico nam in zijn acties”, zei Koeman tegenover de NOS?. "Er zijn momenten dat het niet kan.”

"Omdat er vaak veel spelers dicht bij elkaar stonden, moet je zorgen dat je vast aan de bal bent. Maar Xavi was een van de spelers die veel te veel balverlies leed.”

Kritische vraag Driessen

Valentijn Driessen besloot Koeman tijdens de afsluitende persconferentie een kritische vraag over Simons te stellen. “Hoeveel krediet houdt Xavi Simons? Want volgens mij is hij nu tien keer bij jou in de basis gestart van de elf keer. Heb je niks beters?”

Die laatste opmerking zorgde voor een glimlach op het gezicht van Koeman, waarna de keuzeheer serieus antwoordde: “Nou, ik denk dat we best ook nog andere aanvallers hebben die ook kans maken op een basisplaats. Maar het is wel duidelijk dat Xavi bij momenten gewoon te veel balverlies had. Maar dat waren er meer. Ik denk niet dat het terecht is dat we dat moeten richten op een jongetje van 20, 21 jaar.”

