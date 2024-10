Driessen vindt dat 'onprofessionele' Bosz spelers van PSV nooit meer iets kan verwijten

Valentijn Driessen is niet te spreken over het gedrag van Peter Bosz na afloop van PSV - Sparta Rotterdam (2-1). De trainer van de Eindhovenaren haalde vol uit richting arbiter Danny Makkelie, iets dat Bosz in de optiek van Driessen echt niet kan maken.

Reactie Bosz

Bosz reageerde woedend toen Johan Bakayoko in de tweede helft aan zijn shirt werd getrokken in de zestien van Sparta Rotterdam. Makkelie weigerde echter een strafschop te geven en de arbiter toonde een gele kaart aan de zichtbaar opgewonden trainer van PSV.

''Ik ben altijd wel boos op Makkelie'', zei Bosz na afloop zonder omhalen bij ESPN. ''Dus dat ligt meer aan mij misschien.'' Verslaggever Milan van Dongen was verbaasd over de uitspraak van Bosz. ''Altijd boos op Makkelie?''

''Ik vind het helemaal niks'', gaf de PSV-coach nog maar eens te kennen. ''Ik denk dat als je dat beeld terugziet, hoe duidelijk moet het zijn? Of moet hij gaan liggen? Dit was denk ik een hele duidelijke'', doelt Bosz op het incident met Bakayoko in de zestien van Sparta.

Driessen

''Mensen die Peter Bosz hebben gehoord, worden in ieder geval geen scheidsrechter'', verwijst Driessen maandag in Kick-off van De Telegraaf naar de Week van de Scheidsrechter. ''Die denken: Dit wil ik niet over mij heen hebben. Dat je op nationale televisie zo wordt neergezet, als beste scheidsrechter van Nederland.''

''En dat dateert van 2012, geloof ik. Daar moet je toch een keer overheen groeien.'' Bosz werd in 2012, als coach van Heracles Almelo, naar de tribune gestuurd door Makkelie. Daarnaast kregen twee Heracles-spelers rood. Na afloop beschuldigde Bosz de arbitrage van leugens in het wedstrijdrapport. In 2015, toen als coach van Vitesse, werd Bosz opnieuw heengezonden door de arbiter.

''Ik vond dit heel onprofessioneel van Peter Bosz'', gaat Driessen verder met zijn analyse. ''Want hij heeft niet alleen een voorbeeldfunctie naar de buitenwacht, maar ook naar zijn spelersgroep. Dus elke speler van hem die ooit een gele kaart krijgt vanwege aanmerkingen op de leiding, daar kan hij niks tegen vertellen.''

Verweij

''Ik vond Makkelie, die bij De Perstribune zat vanwege de Week van de Scheidsrechter, wél heel professioneel'', haakt Mike Verweij in. ''Want als het echt een persoonlijke vete was, dan had hij Bosz natuurlijk wel weggestuurd. Dan had hij niet op de bank gezeten bij AZ - PSV.''

''Daar staat wel tegenover dat Farioli ongeveer op de middenstip stond toen Weghorst scoorde'', doelt de Ajax-watcher op de 2-1 van de spits in blessuretijd van het thuisduel met FC Groningen. ''Die rende het veld in, maar kreeg geen gele kaart. Ik vind het prima hoor, want dat is de emotie die wél mag kennelijk.''

''Maar dan ontsnapt een trainer van PSV aan een rode kaart, en een trainer van Ajax aan een gele kaart. En Maes (trainer Willem II, red.) krijgt hem binnenkort wél weer. En dan krijg je van: 'Waarom spaar je de trainer van Ajax en PSV, en van Willem II niet?''', aldus Verweij.