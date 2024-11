Driessen vindt Ajax-speler nog steeds 'een blindganger: ''Een goede fase... Hou nou op'

Valentijn Driessen kan het nog steeds niet opbrengen om complimenten uit te delen aan Josip Sutalo. De chef voetbal van De Telegraaf vindt de centrumverdediger nog steeds een zwakke schakel bij Ajax, ondanks de progressie die is geboekt onder Francesco Farioli.

''De enige blindganger is eigenlijk Sutalo'', zo velt Driessen in Kick-off van de ochtendkrant een hard oordeel over de Kroatische verdediger. ''Het blijft mij verwonderen dat hij dit niveau nauwelijks aankan.''

Presentator Pim Sedee haakt direct in en benadrukt dat Sutalo in het begin van het seizoen 'een goede fase' had bij Ajax. ''Een goede fase... Hou nou op, Pim'', is Driessen totaal niet onder de indruk van de opmerking van zijn gesprekspartner. ''Dat was allemaal tegen zwakke ploegen.''

''Ik ben het op zich wel met je eens'', mengt Mike Verweij zich in de discussie. ''Hij heeft op zich een betere periode gehad dan hij ooit heeft gehad. Alleen werd dat toen ook wel gelijk heel erg overdreven. Het blijft een zorgenkindje.''

In de podcast van maandag komt ook de inmiddels 41-jarige Remko Pasveer ter sprake. ''Hij is zonder meer een meerwaarde voor dit Ajax'', zo oordeelt Verweij. ''Ramaj heeft het vorig seizoen goed gedaan, maar die kreeg 56 doelpunten tegen.''

''Die stond er in het begin niet in. En toen hij erin stond, hield hij twee ballen tegen. Dat was behoorlijk spectaculair en opeens was hij de keeper voor de komende tien jaar'', brengt Driessen in herinnering. ''En nu staat Pasveer er. Die Italiaan (Farioli, red.) gaat gewoon op zeker. Die wil gewoon een goede organisatie. Met Ramaj had je dat veel minder.''

''Dan had je Ramaj, Sutalo, Gaaei en Ávila. Toen had je één groot vreemdelingenlegioen. En dat is nu niet meer het geval. Er zijn nu drie jongens uit de eigen jeugd, ik neem Hato ook mee, en Pasveer loopt ook lang genoeg mee'', aldus Driessen.