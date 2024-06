Driessen raadt Ajax transfer af: 'Wat heeft hij nog in Nederland te zoeken?’

Ajax wacht een drukke transferzomer. De Amsterdammers moeten eerst verkopen om nieuwe spelers in te lijven, maar worden al veelvuldig aan potentiële doelwitten gelinkt. Eén daarvan is Christian Eriksen. Valentijn Driessen ziet een rentree van de Deen bij Ajax echter niet zitten.

Engelse media schreven vorige week zondag dat Eriksen komende zomer terug kan keren bij de Amsterdammers. The Red Devils zijn naar verluidt bereid om de creatieve middenvelder gratis te laten vertrekken, ondanks dat hij nog een contract heeft tot medio 2025.

De 32-jarige Eriksen verdient op Old Trafford een weeksalaris van 175.000 euro. Mocht Ajax daadwerkelijk op zijn komst azen en de Deens international zelf ook welwillend tegenover een terugkeer staan, dan moet hij hoe dan ook salaris inleveren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf wordt een mogelijke transfer van Eriksen naar Ajax besproken. “Hij wordt in verband gebracht met Ajax, maar volgens mij is dat op dit moment nog niet heel concreet”, begint clubwatcher Mike Verweij. “Maar dat kan morgen weer anders zijn. Het zou natuurlijk wel een hele goede kracht zijn voor in de Eredivisie.”

Driessen is het daar echter totaal niet mee eens. “Dat moet je niet doen. Natuurlijk niet. Bij Manchester United zat hij voornamelijk op de bank. Die hadden geloof ik 120.000 blessures en Eriksen zat 9 van de 10 keer op de bank. Bij de nummer 8 van de Premier League kom je al niet aan de bak, dus wat heb je dan in Nederland nog te zoeken? Daar moet je echt niet aan beginnen.”

Als Ajax wil doorgroeien dan moet het volgens Driessen niet meer vissen in de categorie van spelers als Eriksen. “Ten Hag had ook die gedachte natuurlijk: goed voor de selectie en voor de breedte, een hele goede speler. Maar hij is een goede speler gewéést.”

Eriksen speelde het afgelopen seizoen namens Manchester United 28 duels over alle competities, waarin hij goed was voor 1 goal en 3 assists. Een onbetwiste basisspeler was hij onder Ten Hag niet. De middenvelder moest genoegen nemen met 1.432 speelminuten.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties