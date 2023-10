Driessen onthult weinig vleiende bijnaam van ‘narcistische’ Ajax-target Beuker

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 14:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:11

Valentijn Driessen is nog niet bepaald onder de indruk van Martijn Beuker. Dinsdagavond onthulde De Telegraaf dat er in de Johan Cruijff ArenA een functie wordt gemaakt voor de voormalig AZ-directeur om de jeugdopleiding van Ajax te herstructureren en het DNA te bewaken.

De 39-jarige Beuker is momenteel werkzaam als sportief directeur bij het Schotse Queen's Park, en hij wordt eveneens gezien als een grondlegger van de jeugdopleiding van AZ. Beuker bekleedde tot eind november 2021 de functie van directeur voetbalontwikkeling bij AZ. Tussen 2007 en 2013 was hij coördinator talentontwikkeling bij de Alkmaarders. In die eerste twee jaar was Van Gaal hoofdtrainer bij AZ.

Van Gaal is lovend over Beuker, die volgens Driessen ook onder de indruk is van zijn eigen kwaliteiten. “Die schijnt wel heel goed te zijn in zijn werk, maar ik heb even navraag gedaan en zijn bijnaam bij AZ was ‘borstkloppertje’”, zegt Driessen bij Vandaag Inside. “Hij is nogal narcistisch en vol van zichzelf.”

Ook Wilfred Genee heeft ‘onderzoek’ gedaan naar Beuker. “Ik ben door een paar AZ-mensen gebeld. Luchtfietser, hij kan geweldige presentaties geven maar inhoudelijk…”, vertelt de presentator, waarna Driessen hem interrumpeert: “Ik hoorde dat hij inhoudelijk wel een goede organisatie kan neerzetten, maar hij is heel gek van zichzelf.”

“Altijd heeft hij het over Louis, het is Louis voor en Louis na”, vervolgt de chef voetbal van De Telegraaf. “Ook in Schotland, daar heb ik ook navraag gedaan. Queen’s Park speelt op het tweede niveau en staat ‘gewoon’ zevende. Na anderhalf jaar stapt hij op, dat is lekker loyaal naar die eigenaar toe.”

“Hij zou twee keer gepromoveerd zijn, maar is één keer gepromoveerd. Spreekt vijf talen, schijnen er maar drie te zijn. Ik moet het allemaal nog maar zien. Hij heeft wel verstand van zaken, maar de manier waarop hij zichzelf presenteert, is hij heel overtuigd van zichzelf.”

"Kijk, ik vind het allemaal leuk hoor, het ophemelen van AZ en hun jeugdopleiding. Maar noem jij nou eens één speler die in de Europese top speelt die bij AZ zijn opleiding heeft gehad? Ze zijn allemaal al weg. Nu heb je Reijnders, maar hij is opgeleid door Zwolle”, aldus Driessen.