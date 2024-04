Driessen noemt mogelijke opvolger Slot: ‘Te Kloese was gecharmeerd van hem’

Valentijn Driessen denkt dat Marino Pusic een reële optie is om Arne Slot op te volgen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat vertelt hij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De 52-jarige Pusic was enige tijd assistent van Slot, maar is sinds eind vorig jaar hoofdtrainer van Shakhtar Donetsk.

Pusic was actief als hoofdtrainer van Twente, voordat hij in 2019 als assistent van Slot werd aangesteld bij AZ. In 2021 trokken ze samen naar Feyenoord, maar in oktober vorig jaar scheidden hun wegen: Pusic werd hoofdtrainer van Shakhtar.

Nu Slot op het punt staat om naar Liverpool te vertrekken, is het volgens Driessen best mogelijk dat Feyenoord bij Pusic terechtkomt in de zoektocht naar een opvolger. “Ik sprak Dennis te Kloese een keer, en die was heel erg gecharmeerd van Marino Pusic”, begint de journalist.

“Maar dat was in een andere rol natuurlijk. Hij vond de inbreng van Pusic in die groep heel belangrijk. En ook een beetje als tegenwicht richting Arne Slot, want er zijn allemaal mensen om Slot heen verzameld die allemaal hetzelfde denken als hij, of hetzelfde moeten of willen denken om te overleven. Maar Marino Pusic was wel een uitzondering daarop, dus dat zou misschien een kandidaat kunnen zijn.”

Volgens Driessen maakte Pusic vooral indruk bij Feyenoord doordat hij soms anders tegen dingen aankeek dan Slot. “Slot is natuurlijk een enorme controlfreak, maar Pusic kon ook nog wel eens dingen loslaten en dingen bekijken van een andere kant. Hij durfde tegen Slot in te gaan. En hij lag goed bij de spelers, want als je met Slot en z’n kompanen zit is het allemaal serieus, en Pusic had af en toe ook nog wel een luchtige noot.”

Momenteel is Pusic koploper van de Oekraïense competitie met Shakhtar Donetsk, waar hij nog tot medio 2026 vastligt. “Het is wel iemand met ervaring. En je weet wat je binnenhaalt, en dat is misschien ook wel belangrijk, omdat ze graag voort willen borduren op wat Slot heeft neergezet”, besluit Driessen.

Dick Schreuder

Eerder op maandag wist de Spaanse sportkrantte melden dat Dick Schreuder kandidaat nummer één is voor de opvolging van Slot bij Feyenoord. Zijn prestaties bij achtereenvolgens PEC Zwolle en CD Castellón zouden dermate veel indruk hebben gemaakt, dat de 52-jarige trainer bovenaan het Rotterdamse kandidatenlijstje prijkt. Schreuder heeft echter nog een driejarig contract aan de Spaanse oostkust.

