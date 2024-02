Driessen: ‘Hij heeft de uitstraling van een dode mol. Spelers doen niks voor ’m’

Valentijn Driessen vindt dat de recente trainerswissel bij AZ vooralsnog niet het gewenste effect sorteert, zo laat hij weten in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De journalist vindt niet dat ‘jeugdtrainer’ Maarten Martens een geschikte opvolger is van Pascal Jansen. Driessen stoort zich met name aan de uitstraling, of het gebrek eraan, van de huidige trainer van de Alkmaarders.

“Het gaat totaal niet beter met AZ sinds de trainerswissel”, concludeert Driessen. “Het is onbegrijpelijk. Max Huiberts (directeur voetbalzaken, red.) heeft het altijd goed gedaan op de transfermarkt, alleen afgelopen zomer niet en nu in de winter weer niet.”

“Als je ziet wat er allemaal ontbreekt bij AZ... En dan zet je twee jeugdtrainers neer. Het is leuk om te denken dat je zelf ook trainers kan opleiden, en op zekere hoogte deed AZ dat ook wel met Arne Slot bijvoorbeeld, maar dat blijft niet zo doorgaan.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Een jeugdtrainer aan het roer zetten bij een club die in een negatieve spiraal zet werkt natuurlijk helemaal niet”, vervolgt de journalist. “Op zo’n moment moeten ze gewoon een ervaren trainer erbij hebben, want die hebben ze helemaal niet.”

“Er zitten allemaal jonkies op de bank die alleen in het jeugdvoetbal hebben gezeten. Maarten Martens is nog helemaal niet lang trainer. Ze bij AZ zijn helemaal weg van Jan Sierksma omdat hij het met het jeugdelftal goed heeft gedaan, maar het is natuurlijk een jeugdtrainer.”

“Als je Martens ook na afloop van wedstrijden ziet... Het woord moedeloos valt heel vaak de laatste weken. Als je wel van iemand moedeloos wordt, dan is het wel van de uitstraling van Maarten Martens.”

“Hij heeft echt de uitstraling van een dode mol”, besluit Driessen. “Daar ga je als speler natuurlijk geen gas voor geven. Martens toont geen enkele energie.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties