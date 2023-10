‘Driessen had vroeger de uitstraling van een doperwt, maar is erg goed geworden’

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 13:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:22

Hugo Borst en Wim Kieft zijn goed te spreken over journalist Valentijn Driessen.

Bij Veronica Offside worden beelden van de persconferentie na afloop van Feyenoord - Go Ahead Eagles (3-1) getoond, waar Driessen enkele kritische vragen stelde aan Arne Slot. Borst geeft na het zien van de beelden aan dat Driessen ‘erg goed is geworden’.

Driessen stelde zaterdag op de persconferentie dat Feyenoord weinig tegenstand ondervond van Go Ahead Eagles, waarop Slot lacherig antwoord gaf om de journalist daarna alsnog gelijk te geven. Ook vond Driessen dat de trainer van Feyenoord de aanstaande Champions League-tegenstander Atlético Madrid groter maakt dan dat het in werkelijkheid is.

“Valentijn Driessen is gewoon heel erg goed geworden, maar hij had vroeger de uitstraling van een doperwt”, geeft Borst aan na de beelden te hebben gezien. “Valentijn Driessen, had twintig jaar geleden echt de uitstraling van een doperwt. Wat hij doet is toch goed? Slot heeft iets glibberigs, iets glads, dat lachje ook… Ik zeg niks negatiefs, het is een geweldige trainer, maar hij was op deze persconferentie erg gelikt, dan vind ik het goed als Valentijn er een beetje tegenin gaat.”

Michiel Kramer, eveneens aanwezig in de uitzending, vindt dat Driessen doet aan effectbejag. “Tuurlijk hij wil alleen maar een reactie van Slot uitlokken.” Wim Kieft geeft aan geen kwaad woord over Valentijn Driessen te spreken. “Hij schrijft jouw column in De Telegraaf, dat weet ik”, grapt Wilfred Genee.

“Ik hou ervan”, reageert Kieft vervolgens op serieuze toon. “Het is sowieso vermakelijk en of het nou allemaal in het belang van de voetballers en de trainer is, dat weet ik niet. Bij Louis van Gaal was hij zo’n beetje de enige die kritiek durfde te uiten. Al die journalisten liepen (op het WK in Qatar, red.) allemaal als hondjes achter Van Gaal aan, het was de grote Louis van Gaal-show.”

Kieft is van mening dat Driessen ook kritiek mag uiten op Slot. “Er zit ook wel een kern van waarheid in dat Go Ahead Eagles niet zo’n goede ploeg is. Dit Atlético Madrid is ook niet meer het Atlético dat twee Champions League-finales haalde (in 2014 en 2016, red.). Natuurlijk zijn ze nog steeds goed en hebben ze individueel goede spelers, maar ik vind het niet zo’n hele gekke vraag.”