'Roddelen doen we bij de kapper': Driessen onder vuur na valse berichtgeving live op televisie

Rik Elfrink heeft de berichtgeving van Valentijn Driessen omtrent Noa Lang tegengesproken. De chef voetbal van De Telegraaf zei maandagavond bij Vandaag Inside dat Noa Lang gepasseerd was voor het TOTO KNVB Beker-duel met Go Ahead Eagles omdat hij te laat was voor de bespreking. Daar klopt volgens Elfrink niets van.

''Die Lang had praatjes voor tien na de wedstrijd tegen Juventus'', doelde de chef voetbal van De Telegraaf op het sterke optreden van de flankspeler na de met 3-1 gewonnen Champions League-wedstrijd in het Philips Stadion.



''Maar dan komt Go Ahead (1-2 verlies) en dan zien we hem niet. En Lang begon als reserve omdat hij te laat was. Waar gaat dat over? Te laat komen voor de halve finale van de KNVB Beker'', aldus Driessen, die Lang nog wel zag invallen in de bekerontmoeting.



''In de tweede helft tegen Go Ahead hebben we hem niet gezien. Hij is al 25,26 jaar oud. Maar hij levert gewoon niet. Dat gaat ook nooit wat worden'', trok Driessen tot slot een harde conclusie over Lang, die tot medio 2028 vastligt bij PSV.

Elfrink, PSV-watcher bij het Eindhovens Dagblad, heeft de berichtgeving bij PSV gecontroleerd. “Roddelen doen we bij de kapper. Het klopt volgens PSV niet. De fysieke staf en Peter Bosz proberen Lang fit door de winterperiode te loodsen”, schrijft hij dinsdagmorgen op X.

Lang en zijn ploeggenoten van PSV bereiden zich nu voor op de heenwedstrijd tegen Arsenal in de achtste finale in de Champions League. De return in Noord-Londen is op 12 maart.