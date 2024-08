Driessen: 'Feyenoord-fans zijn nu al klaar met Priske, hij verkwanselt de erfenis van Arne Slot'

Valentijn Driessen snapt niets van de tactische keuzes die trainer Brian Priske maakt, zo laat hij weten in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. De journalist spreekt zijn verbazing uit over de formatie waarin Feyenoord aantrad in het duel met Willem II (1-1) en hij stelt dat Priske nú al ‘de erfenis van Arne Slot verkwanselt’.

Feyenoord opende afgelopen zaterdag het nieuwe Eredivisie-seizoen tegen Willem II, maar de Rotterdammers maakten met het 1-1 gelijkspel allerminst indruk op Driessen.

“De jeugdopleiding van Varkenoord kan worden opgedoekt”, zo begint de journalist stellig in de podcast. “Als je helemaal anders gaat spelen dan hoe je je spelers opleidt, dan hoef je ze niet meer op te leiden. Dat heeft dan geen zin meer. Dan moet je alleen maar gaan kopen.”

“Dan denk ik echt: waar zijn ze daar mee bezig? Dennis te Kloese staat Brian Priske toe om de hele erfenis van onze grote vriend Arne Slot te verkwanselen. Dat is echt het paard achter de wagen spannen.”

“Nog voordat ik het stadion uitliep werd me al gevraagd wat ik zou gaan schrijven en of ik de trainer al met de grond gelijk zou maken”, vervolgt Driessen. “Ik wilde dat toch al doen, want tijdens mijn vakantie stoorde ik er al vreselijk aan dat de hele boel werd omgegooid.”

“Je hebt spelers aangetrokken voor het 4-3-3-systeem en je gaat nu ineens 3-4-3 spelen. Je verandert alles, en dan zegt de trainer dat het ‘accentverschuivingen’ zijn. Maar dat zijn het helemaal niet, het is gewoon compleet iets anders. Ze hebben niet zo gepresteerd in de laatste jaren om dit in een maand te vergooien.”

“Op vakantie wilde ik al een column schrijven”, besluit Driessen. “Het publiek is er nu al klaar mee, dat merkte ik al toen ik zondag naar buiten liep. Ze zijn nu al klaar met de trainer. Dat is ongelooflijk snel. Ik kan het nog begrijpen ook, want deze mensen denken: wat gebeurt hier?”