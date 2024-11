Driessen: 'Dat heeft Marco van Basten tien keer tegen Brian Brobbey gezegd, maar daar luisterde hij nooit naar'

Valentijn Driessen denkt dat Brian Brobbey zijn speelstijl de laatste weken iets heeft aangepast. Volgens de chef sport van De Telegraaf is de spits van Ajax iets minder bezig met de fysieke duels, zo stelt hij in podcastserie Kick-Off.

Driessen denkt dat Brobbey onlangs advies van iemand heeft gekregen. “Ik weet niet wie het tegen hem heeft gezegd, maar er is iemand die hem waarschijnlijk toch heeft geraakt door te zeggen: ‘Je moet gewoon minder dat duel aangaan en minder bezig zijn met knokken, vechten en en een potje vrijworstelen. Je moet meer denken aan: hoe kan ik zo makkelijk mogelijk, zonder contact, doorgaan waardoor ik zelf ook niet elke keer op de grond hoef te gaan liggen?’”

Pim Sedee denkt dat het vermeende advies uit voor Brobbey bekende hoek gekomen kan zijn. “Misschien heeft Van Basten het hem wel verteld”, oppert de presentator van de podcastserie. Driessen reageert direct fel.

“Die heeft het al tien keer tegen hem gezegd, maar daar luisterde hij nooit naar. Die heeft het op tv wel tien keer geroepen, maar het is eigenlijk iets van de laatste twee, drie wedstrijden”, analyseert de journalist.

“Dan zie je ook direct dat hij veel meer inbreng heeft in de ploeg op deze manier.” Verweij sluit zich aan bij de woorden van zijn collega. “Hij had ook nog een hele mooie kopbal, ik denk dat hij achteraf heel blij was dat die er niet inging”, zegt de clubwatcher van de ochtendkrant.

“Want dan was hij juichend weggelopen en die was waarschijnlijk door de VAR afgekeurd omdat hij net buitenspel stond.” Even later maakte Brobbey alsnog zijn doelpunt, eentje waar de fysiek sterke spits al zolang naar op zoek was.

“Het is vooral heel leuk om te zien dat je gelijk al zijn ploeggenoten in volle sprint naar hem toe zag lopen, want iedereen gunde hem echt dit doelpunt. Hij werd ook heel luid toegezongen", doelt Verweij op de F-side, die Brobbey bejubelde na zijn ijzersterke wedstrijd.