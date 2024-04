Drastisch besluit in de Keuken Kampioen Divisie: volgende trainer sneuvelt

Tomasz Kaczmarek is niet langer trainer van FC Den Bosch, zo laat de club weten via de officiële kanalen. De huidige nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie heeft de Duits-Poolse trainer laten weten dat hij tot het einde van het seizoen geen werk meer hoeft te verrichten in Stadion De Vliert.

De 39-jarige Kaczmarek werd op 10 april 2023 gepresenteerd door Den Bosch, maar een jaar later zit hij alweer zonder club. In totaal leidde hij de Bosschenaren in 40 officiële wedstrijden. Het resultaat: zeven overwinningen, tien remises en 23 nederlagen. Met nog vijf wedstrijden te gaan staat Den Bosch momenteel op de voorlaatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Technisch directeur Bernard Schuiteman, die pas sinds woensdag in dienst is na zijn komst van Feyenoord, verklaart de keuze van Den Bosch via de clubwebsite. “Ik heb uitermate veel respect voor Tomasz en juist daarom wilde ik vanaf het begin duidelijk zijn dat zijn toekomst niet in Den Bosch ligt. Dat heeft niets te maken met zijn kwaliteiten – die staan buiten kijf – maar alles met de richting die de club op wil. Tomasz heeft goed werk afgeleverd en veel spelers zijn onder zijn bevlogen leiding beter geworden.” Schuiteman was de afgelopen jaren scout bij Feyenoord.

Schuiteman wil het roer omgooien bij Den Bosch. “FC Den Bosch wil met een andere speelwijze een andere weg inslaan. In onze ogen past een ander type hooftrainer beter bij die speelwijze. De resterende trainingen en wedstrijden willen we gebruiken om de eerste stappen in die richting te zetten. Door nu al accenten te verleggen krijgen we inzichten in welke spelers uit de huidige selectie bij dat nieuwe systeem passen. Onze dank gaat uit naar Tomasz. Hij heeft keihard voor de club gewerkt. Iedereen bij FC Den Bosch wenst hem alle succes in zijn verdere carrière.”

William van Overbeek, die als assistent-trainer fungeerde onder Kaczmarek, wordt voor de laatste vijf wedstrijden naar voren geschoven als interim-hoofdtrainer. Vanaf donderdag leidt hij als eindverantwoordelijke ook de trainingen van Den Bosch.

Kaczmarek zelf komt eveneens aan het woord in het persbericht van Den Bosch. “Allereerst wil ik mijn spelers en staf bedanken voor hun werk en hun vertrouwen. Ook onze supporters en het kantoorpersoneel wil ik bedanken voor hun steun en respect in een uitdagende tijd voor de club. Dat heb ik altijd gewaardeerd. Toen ik op een heel moeilijk moment naar FC Den Bosch kwam, wist ik dat we onze spelers en prestaties moesten ontwikkelen om weer een competitief team te worden. Ik heb genoten van het harde werk. Ons team is erdoor gegroeid en daardoor kunnen we het de beste teams in de competitie weer moeilijk maken. Ik ben ervan overtuigd dat er betere resultaten zullen volgen.”

“Met de komst van de nieuwe aandeelhouders was het voor mij duidelijk dat er veranderingen en een nieuwe aanpak zouden komen. Dit is voetbal. Ik ben blij dat ik mijn periode bij de club kan afsluiten met een overwinning op Ajax en begrijp dat het voor ons het beste is om op dit moment afscheid te nemen. Ik wens de club en de nieuwe mensen succes en kracht bij het verder opbouwen van een trots FC Den Bosch”, eindigt Kaczmarek zijn dankwoord. De 0-2 zege op Jong Ajax was zijn laatste wapenfeit als hoofdtrainer van de Bosschenaren.

