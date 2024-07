Dragisa Gudelj (26) zet per direct punt achter carrière vanwege hartproblemen

Dragisa Gudelj heeft zijn profcarrière per direct moeten beëindigen. De pas 26-jarige verdediger van Córdoba CF kampt met hartproblemen en heeft op advies van medici besloten zijn kicksen aan de wilgen te hangen.

Gudelj, het jongere broertje van Servisch international Nemanja, werd op 25 maart jongstleden getroffen door een hartstilstand in het duel met Racing Ferrol. Hulpdiensten snelden naar hem toe en dienden hem een hartmassage toe. Gudelj veerde plots op en verklaarde later dat hij het duel wilde uitspelen, maar werd tegengehouden door medici en ploeggenoten.

Córdoba liet diezelfde dag weten dat zijn toestand stabiel was en dat hij ter observatie in het ziekenhuis bleef. De wedstrijd werd na overleg tussen beide ploegen gestaakt. Gudelj ging spelen met een defibrillator en kreeg een contractverlenging van Córdoba. De verdediger leek langzaam maar zeker op de weg terug.

Muchas gracias por todo, Dragi Gudelj ?? Ha sido un auténtico privilegio verte defender nuestro escudo ?? en todo momento. El #CórdobaCF siempre será tu casa. pic.twitter.com/gzxF3gEXeN — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) July 24, 2024

Afgelopen seizoen kreeg hij opnieuw met hartproblemen te maken. Medici verzekerden de geboren Bredanaar dat het beter was om niet meer te voetballen en dat advies heeft hij nu opgevolgd.

“Vanaf mijn eerste dag hier voelde ik me thuis”, spreekt Gudelj in een emotionele video op de social mediakanalen van Córdoba. “De mensen van de club en de inwoners van deze stad hebben me ongelooflijk veel liefde gegeven. Het enige wat ik jullie kan zeggen is: dank je wel.”

“Voor het met mij zijn vanaf de eerste tot de laatste dag. Dit is de eerste club die mij de liefde heeft gegeven om te groeien als speler en als mens. Ik heb me kunnen ontwikkelen tot mijn niveau dankzij de mensen binnen de club, de fans en de inwoners van deze stad. We hebben prachtige tijden gekend.”

“Die momenten zullen me altijd in mijn hart bijblijven. Op 25 maart verloor ik mijn leven voor 3,5 minuut”, vertelt Gudelj geëmotioneerd, “maar Godzijdank kwam ik terug. Het enige wat ik wilde was weer voetballen. Wat ik de kinderen wil meegeven is dat je altijd vooruit moet gaan. Geef nooit op tijdens moeilijke momenten in het leven”, vertelt Gudelj onder meer.

Gudelj begon zijn carrière in de jeugd van NAC Breda. In 2015 maakte hij de overstap naar Ajax. Twee jaar later volgde de stap naar het Zwitserse FC Wohlen, waarna hij via Vitória Guimarães en Cádiz CF in de zomer van 2022 bij Córdoba terechtkwam.

