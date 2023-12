Dragende kracht van Feyenoord onthult: ‘Sommige clubs hebben interesse getoond’

Feyenoord sloeg begin deze maand een gigantische slag door het contract van Dávid Hancko open te breken en te verlengen. De 26-jarige linkspoot geldt als één van de meest gewilde spelers uit de selectie, maar besloot de Rotterdammers trouw te blijven en zich tot medio 2028 aan de club te verbinden.

In een interview met FSV De Feijenoorder vertelt Hancko dat de onderhandelingen met de regerend landskampioen erg snel zijn gegaan. “Uiteraard ben ik blij dat de club naar mij en mijn zaakwarnemer is gekomen met het verzoek om te verlengen. Daarna ging het erg snel. Het voelt als waardering voor de anderhalf jaar dat ik hier ben.”

Hancko ziet de nieuwe verbintenis als ‘een volgende stap en motivatie om verder te verbeteren’. “Een nieuw contract wekt ook verwachtingen.” De Slowaak wordt door Arne Slot vaak als uitzondering genoemd als nieuwe spelers een tijdje nodig hebben om zich aan te passen aan de speel- en levensstijl die bij Feyenoord als de norm geldt.

De 35-voudig international is sinds zijn debuut eind augustus 2022 in het thuisduel met FC Emmen (4-0), waarin hij goed was voor een assist, niet meer weg te denken uit het basiselftal van Feyenoord en zakt nooit door het ijs. Hancko heeft zichzelf naar verluidt in de kijker gespeeld bij verschillende topclubs, waardoor zijn contractverlenging met gejuich werd ontvangen door de supporters van Feyenoord.

“Sommige clubs hebben interesse getoond en natuurlijk zou ik ooit nog een stap hoger willen maken”, zegt de mandekker. “Maar ik focus me daar nu helemaal niet op. Ik zie het wel, ook als de club komt met een mogelijkheid. In ieder geval zijn mijn zaakwaarnemer, de club en ook ikzelf daar nu niet mee bezig. Als er iets komt dat voor alle partijen interessant is, dan zullen we erover praten. Maar nu is alles er vooral op gericht om met Feyenoord succesvol te zijn.”

Hancko is volgens Transfermarkt inmiddels 35 miljoen euro waard. De Slowaak moet samen met Lutsharel Geertruida (ook 35 miljoen euro) alleen Santiago Gimenez (50 miljoen euro) voor zich dulden wat betreft marktwaardes in de selectie van Feyenoord.

De Rotterdammers wisten het contract van de 22-jarige Mexicaan begin augustus met één seizoen te verlengen, waardoor hij tot medio 2027 vastligt in De Kuip. De kans is wel zeer aannemelijk dat Gimenez in de zomer een stap gaat maken. Het contract van Geertruida loopt medio 2025 af.

