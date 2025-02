Donyell Malen krijgt bij Aston Villa direct enorme domper te verwerken

Donyell Malen is door zijn club Aston Villa niet ingeschreven voor het restant van de Champions League, zo bevestigt trainer Unai Emery vrijdag op een persconferentie. Dat is een flinke domper voor de 26-jarige Nederlander, die na zijn winterse transfer juist hoopte op meer speelminuten.

Aston Villa nam Malen deze winter voor een bedrag van 25 miljoen euro van Borussia Dortmund, waar hij op een zijspoor was beland. In zijn eerste wedstrijden in Engeland wist Malen voorlopig zijn stempel nog niet echt te drukken.

De pijlsnelle aanvaller wacht nog op zijn eerste basisplaats bij The Villans, maar viel al wel twee keer in. Vorig weekend dacht hij tegen Wolverhampton Wanderers zijn eerste treffer voor Villa te noteren, ware het niet dat er na ingrijpen van de VAR een streep door het doelpunt ging.

Het Champions League-seizoen is voor Villa tot dusver een groot succes gebleken. In de competitiefase eindigde de ploeg uit Birmingham bij de eerste acht, waardoor de tussenronde wordt ontlopen.

Toch is ervoor gekozen dat Malen niet nodig is bij de knock-outwedstrijden. Dat heeft alles te maken met de regelgeving rond het inschrijven van nieuwe spelers. Villa had een drukke transferwinter, met maar liefst vijf nieuwe aankopen.

Omdat er slechts drie nieuwe spelers voor het Europese toernooi mochten worden ingeschreven, moesten er keuzes gemaakt worden door Emery. De Spaanse manager heeft er uiteindelijk voor gekozen om Marcus Rashford, Marco Asensio en Axel Disasi in te schrijven.

Daardoor zijn Malen en andere winteraanwinst Andrés Garcia buiten de boot gevallen. “Het was geen makkelijke beslissing”, zo citeert Voetbal International de woorden van Emery op de persconferentie. “Maar ik heb met Andrés en Donyell gesproken en het nieuws verteld.”