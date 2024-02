Donyell Malen hoopt terug te keren op het oude nest: ‘Dat is wel een droom’

Donyell Malen heeft zeer goede herinneringen overgehouden aan de tijd dat hij met Mohamed Ihattaren samenspeelde bij PSV. Dat vertelt de aanvaller van Borussia Dortmund aan Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters. Daarnaast gaat Malen in op een eventuele terugkeer bij Arsenal.

Malen maakte in 2015 de overstap van de Ajax-jeugd naar die van Arsenal. In Londen wist hij het echter niet tot het eerste elftal te schoppen, waarna hij in 2017 naar PSV vertrok.

“Af en toe zijn er in je voetbalcarrière punten waarop je beslissingen moet maken”, blikt de 25-jarige aanvaller terug op zijn vertrek bij Arsenal. “Op zich trainde ik wel mee met het eerste, en ik was toen zeventien of achttien. Ik maakte wel stappen, maar ik vond gewoon dat ik profvoetbal moest spelen.”

“Ik had toen ook heel veel voormalig teamgenoten die ik profvoetbal zag spelen, terwijl ik nog jeugdvoetbal speelde. Dus ik wist dat dat de juiste stap was, en dat zei m’n gevoel ook. Dus toen ben ik naar PSV gegaan.”

In het Philips Stadion werd Malen een onbetwiste basisspeler. Hij speelde in die tijd samen met verschillende topspelers, en één van hen was nog iets specialer voor de 28-voudig international.

“Ik blijf altijd zeggen dat ik Ihattaren heel speciaal vond”, aldus Malen. “Ik had met hem een speciale klik op het veld. Toen ik in de spits speelde bij PSV, speelde hij op tien. En dingen die hij deed op training… Hij was echt speciaal voor mij.”

Ihattaren vertrok in 2021 van PSV naar Juventus, maar dat werd geen succes. Nadat ook (tijdelijke) dienstverbanden bij Sampdoria en Ajax mislukten, tekende de aanvallende middenvelder eind vorig jaar bij Slavia Praag. Malen: “Ik hoop dat hij het gaat maken in Tsjechië, en dat hij zijn plezier in het voetbal kan vinden.”

En Malen zelf? Die is inmiddels van grote waarde voor Borussia Dortmund. Toch hoopt hij in de toekomst ook nog in een ander land te spelen: Engeland. “Omdat ik in Engeland in de jeugd heb gespeeld, is het wel een mooie droom om nog in de Premier League te spelen”, besluit hij.

