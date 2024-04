Donny van de Beek ziet pijnlijke reeks bij Eintracht Frankfurt verlengd worden

De situatie van Donny van de Beek bij Eintracht Frankfurt wordt er niet rooskleuriger op. De middenvelder kwam vrijdagavond voor de derde wedstrijd op rij niet van de bank af. Zonder de Nederlander binnen de lijnen speelde Eintracht Frankfurt met 1-1 gelijk tegen Werder Bremen. Frankfurt blijft zesde staan, terwijl Bremen voorlopig een plekje opschuift en tiende staat.

Van de Beek speelde zijn laatste wedstrijd op 10 maart, toen hij negentien minuten mee mocht doen in het met 3-1 gewonnen thuisduel met TSG Hoffenheim. Tegen Borussia Dortmund, FC Union Berlin en dus ook Bremen kwam de fitte Van de Beek niet in actie.

In de eerste helft kregen beide ploegen mogelijkheden om de score te openen, maar onder meer Omar Marmoush (Frankfurt) en Jens Stage (Bremen) slaagden niet in hun missie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Na rust schoot Leonardo Bittencourt tegen de lat, maar even later was het alsnog raak voor de bezoekers. Milos Veljkovic schatte een dieptepass op waarde en rondde keurig af met een lob over de kansloze Kevin Trapp: 0-1.

Vier minuten na de rode kaart voor Stage, die na een VAR-interventie van het veld werd gestuurd wegens een spijkerharde tackle, maakte Tuta er 1-1 van met een bekeken kopbal. Tuta speelde in het slot ook nog een negatieve hoofdrol, door ogenschijnlijk bewust op de enkel van Felix Agu ging staan. Een directe rode kaart was het gevolg. Voormalig PSV'er Mario Götze deed overigens de hele wedstrijd mee bij Frankfurt.

Waar de toekomst van Van de Beek ligt, is vooralsnog onbekend. Duitse media meldden eerder al dat Frankfurt niet van plan is de koopoptie van tien miljoen euro in het huurcontract van Van de Beek te lichten.

Een terugkeer naar Manchester United ligt daarom voor de hand, maar ook bij zijn eigenlijke werkgever lijkt hij geen toekomst te hebben. Van de Beek ligt nog tot medio 2025 vast op Old Trafford.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties