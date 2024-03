Domper voor Ajax en Koeman? Brobbey valt geblesseerd uit tegen Sparta

Brian Brobbey is zondag geblesseerd uitgevallen tijdens het Eredivisie-duel van Ajax met Sparta Rotterdam. De spits moest zich in de tachtigste minuut met hamstringklachten laten vervangen door Julian Rijkhoff.

Brobbey werd een week geleden door trainer John van ‘t Schip nog op de bank geposteerd in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. De aanvaller kwam na de rust toen alsnog binnen de lijnen om de 0-1 achterstand weg te werken. Brobbey bezorgde de Amsterdammers vlak voor tijd nog een punt: 2-2.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Midweeks liet Van ‘t Schip zich voorafgaand aan het verloren Conference League-duel met Aston Villa (4-0) nog uit over de hamstringklachten van Brobbey. “Hij sukkelde met zijn spieren en knie. Het gaat de ene keer heel goed en de andere keer heeft hij meer last. Dat moeten we steeds goed bekijken.”

De spits verscheen zondag tegen Sparta dus ook weer aan de aftrap, maar moest de strijd in de tachtigste minuut geblesseerd staken vanwege een blessure aan zijn hamstring. Ajax keek op dat moment tegen een 2-1 achterstand aan. Via invaller Steven Bergwijn werd er vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd nog een punt uit het vuur gesleept.

Het uitvallen van Brobbey is een flinke domper voor Ajax, dat dit seizoen zeer afhankelijk is van de doelpunten en fysieke kracht van de aanvaller.

De spits werd ook door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen voor de vriendschappelijke duels met Schotland (22 maart) en Duitsland (26 maart). Door zijn blessure is het maar zeer de vraag of Koeman tijdens deze wedstrijden een beroep op Brobbey kan doen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties