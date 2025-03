Doelpuntenmachine FC Barcelona profiteert optimaal van misstap Real Madrid en gaat weer aan kop in LaLiga

FC Barcelona mag zich weer koploper van Spanje noemen. De veelscorende Catalanen rekenden overtuigend af met een gedecimeerd Real Sociedad: 4-0.

De basis van de eclatante overwinning werd onbedoeld gelegd door de aanvoerder van de bezoekers. Centrumverdediger Aritz Elustondo haalde de doorgebroken Dani Olmo onderuit en kon voortijdig de warme - of in zijn geval mogelijk koude - douches opzoeken.

Vanaf dat moment kon veelvraat Barcelona gemakkelijk aan het doelsaldo werken. De 1-0 was meteen een fraai doelpunt: Gerard Martín schoot op de volley raak. Het was voor de jonge verdediger zijn eerste profgoal. De voorassist van Lamine Yamal was bovendien het terugkijken waard.

Al voordat er een half uur gespeeld was, gooide Barça het duel zo goed als zeker in het slot. Marc Casadó veranderde een schot van Dani Olmo doeltreffend van richting: 2-0. Ook de controleur mocht voor het eerst juichen om een eigen treffer.

Na rust produceerde de doelpuntenfabriek van Hansi Flick stug door. Ronald Araújo werkte uit de rebound na een hoekschop de 3-0 binnen. Snel daarna, met nog iets meer dan een half uur op de klok, betrad Frenkie de Jong als vervanger van Pedri het veld.

Ook Robert Lewandowksi, nu met 21 doelpunten topscorer van LaLiga, deelde mee in de vreugde. Dankzij zijn aanraking vlak voor de neus van doelman Álex Remiro was laatstgenoemde kansloos op een schot van buiten de zestien: 4-0.

De overwinning tilt Barcelona over Atlético Madrid heen op de ranglijst en betekent eveneens dat Flick en consorten een voorsprong van drie punten hebben op nummer drie Real Madrid, dat een dag eerder nat ging bij Real Betis (2-1). Met de vier gemaakte doelpunten komt Barça’s seizoenstotaal in LaLiga daarnaast op 71, minstens zestien meer dan elke andere ploeg.