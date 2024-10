Doelpuntenmachine Bayern München draait ook in het bekertoernooi op volle toeren

Bayern München heeft woensdagavond geen spaan heel gelaten van FSV Mainz 05. In de strijd om de DFB Pokal was de ploeg van trainer Vincent Kompany met 0-4 te sterk. Jamal Musiala was de grote man met een hattrick in de eerste helft.

Kompany is met zijn ploeg voortvarend begonnen in de Bundesliga, getuige ook het record van 29 doelpunten na acht wedstrijden. Nooit eerder scoorde een trainer van Bayern zo vaak in zijn eerste acht wedstrijden in de Bundesliga.

Kompany zag geen reden om spelers rust te gunnen en begon 'gewoon' met alle zwaargewichten aan het duel bij Mainz, onder wie Harry Kane, Musiala, Leroy Sané en Serge Gnaby. Bij Mainz was er onder meer een basisplaats voor voormalig PSV'er Phillipp Mwene.

Bayern had niet lang nodig om het bal te openen. Al na twee minuten spelen vond Musiala voor de eerste keer het net op aangeven van Kane. Musiala staat in de Bundesliga tot dusver op vier goals.

De nummer 10 van Bayern had er duidelijk zin in, want tien minuten voor rust was het opnieuw raak. Wederom kwam het voorbereidende werk van Kane. Nadat Sané op aangeven van Alphonso Davies voor de 0-3 had gezorgd, voltooide Sané in de blessuretijd van de eerste helft zijn hattrick: 0-4.

Bayern leek het daarmee wel te geloven en deed het in de tweede helft beduidend rustiger aan. Het bood Kompany de gelegenheid om onder meer Thomas Müller en Mathys Tel een helft speeltijd te gunnen. Aan de stand veranderde niets meer.