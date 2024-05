Doelpunt diep in blessuretijd tegen AS Roma gooit degradatiestrijd op zijn kop

De razend spannende degradatiestrijd in de Serie A is beslist. Frosinone zakt als nummer achttien af naar de Serie B, daar die ploeg met 0-1 verloor van Udinese én omdat de andere concurrent, Empoli, diep in blessuretijd de winnende maakte tegen AS Roma (2-1). Voor de Romeinen stond er niets meer op het spel.

Roma kreeg eerder op de dag slecht nieuws, toen duidelijk werd dat Atalanta met 3-0 had gewonnen van Torino. Daarmee zag de werkgever van Rick Karsdorp zijn Champions League-ticket in rook opgaan. Voor Empoli stond er juist bijzonder veel op het spel.

Empoli greep al vrij snel de leiding via Matteo Cancellieri, die oog in oog stond met Roma-doelman Mile Svilar en koel bleef: 1-0. Op slag van rust maakte Houssem Aouar er 1-1 van. De Algerijn schoot op aangeven van Angeliño simpel binnen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Dat betekende een hele dure gelijkmaker voor Empoli, daar de ploeg moest winnen om op eigen kracht in de Serie A te blijven. Empoli moest de nodige kansen toestaan, van onder meer Angeliño en Stephan El Shaarawy, maar creëerde zelf ook mogelijkheden.

Onder meer ex-Ajacied Razvan Marin kwam dichtbij, maar de Roemeen zag zijn inzet op de lat uiteenspatten. Vlak voor tijd had Cancellieri zijn tweede van de avond op zijn hoofd, maar zijn kopbal verdween langs de voor hem verkeerde kant van de paal. Diep in blessuretijd was het alsnog raak voor Empoli, via M’Baye Niang: 2-1

Ondertussen vochten ook Frosinone en Udinese in een onderling duel om lijfsbehoud. Als Empoli zou winnen van Roma én Frosinone zou verliezen van Udinese, zou Frosinone komend seizoen uitkomen in de Serie B.

Het bleef heel lang heel spannend, daar de 0-0 stand 76 minuten lang op het scorebord bleef staan. Een kwartier voor tijd was het Keinan Davies die de score opende namens Udinese, op aangeven van ex-Ajacied Lorenzo Lucca.

Daardoor zakt Frosinone onder de streep en komt die ploeg komend seizoen uit in de Serie B. Udinese, dat dankzij de zege veilig is, en Cagliari mogen genieten van minimaal nog een seizoen Serie A-voetbal.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties