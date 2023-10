Doelman in Ligue 1 is doelwit van vuurwerkbom en verlaat veld per brancard

Het Ligue 1-duel tussen Montpellier en Clermont Foot is zondag bij een 4-2 tussenstand definitief gestaakt. Diep in blessuretijd werd er vanuit het thuisvak een vuurwerkbom richting Clermont-doelman Mory Diaw gegooid. De sluitpost werd niet geraakt, maar liet zich toch per brancard van het veld dragen.

Het voorval is zeer opvallend, daar Montpellier nota bene een voordelige marge van twee doelpunten had met nog enkele minuten blessuretijd te gaan. Hoe het met de fysieke gesteldheid van Diaw is, is vooralsnog niet duidelijk.

?? SUSTO EN EL MONTPELLIER VS CLERMONT | Diaw, portero visitante fue alcanzado por un petardo lanzado desde la grada y abandonó el partido en camilla.pic.twitter.com/hTNORlbUJf — Al Primer Toque (@Al1PrimerToque) October 8, 2023

Vanuit een van de thuisvakken werd er veel vuurwerk op het veld gegooid wat naast de keeper van de uitploeg af ging. Scheidsrechter Florent Batta staakte de wedstrijd tijdelijk, maar na een overleg van circa veertig minuten werd het duel definitief stilgelegd.

De hoofdreden voor het staken was dat Diaw te aangeslagen was om verder te kunnen spelen. De keeper lijkt niet geraakt te worden door het vuurwerk, maar hij moest wel per brancard het veld verlaten.

Montpellier-voorzitter Laurent Nicollin laat in een eerste reactie weten de actie van de fans te verafschuwen. "Ik walg ervan dat een of andere idioot dit doet. Ik wil vooral mijn excuses aanbieden aan Diaw. Ik hoop dat hij met zijn ploeggenoten snel thuiskomt."

"Die persoon is dan wel gearresteerd", vervolgt Nicollin. "Maar ja, wat krijgt hij? Hij wordt uit het stadion verbannen. Dat is het, dat is de Franse wet."

Het is vooralsnog onduidelijk wat het besluit van de Franse bond zal zijn. De wedstrijd werd enkele seconden voor het eindsignaal gestaakt, dus het duel uitspelen lijkt geen realistische optie.