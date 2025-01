Doelman die in 2022 in de Eredivisie keepte wordt verdacht van matchfixing

Maduka Okoye, voormalig keeper van Sparta en momenteel de doelman van Udinese, wordt verdacht van matchfixing. Zodoende is het lokale Openbaar Ministerie een onderzoek gestart naar de 16-voudig Nigeriaans international.

De advocaat van de in Duitsland geboren goalie bevestigde dat nieuwtje tegenover Messaggero Veneto. Het OM van Udine besluit nu, na een wedstrijd tussen Lazio en Udinese gespeeld op 11 maart 2024, om een onderzoek op te tuigen.

Reden daarvoor is een rapport van het Italiaanse gokbedrijf Sisal. De onderneming constateerde een 'abnormale stroom aan weddenschappen' van mensen die inzetten op een gele kaart voor Okoye, die de doelman ook kreeg, wegens tijdrekken.

"Mijn cliënt is kalm", reageert de advocaat van de sluitpost tegenover het Italiaanse medium. "Op het juiste moment zullen we de nodige opheldering geven. De kwestie is nogal delicaat."

Mocht Okoye schuldig worden bevonden door het OM, hangt hem een schorsing van vier jaar boven het hoofd. In dat geval zal de 25-jarige keeper pas op zijn 29ste weer wedstrijden mogen keepen.

Okoye gold bij Sparta als een uitstekende keeper. De Kasteelheren zagen Watford de portemonnee trekken en maar liefst vijf miljoen euro betalen voor de atletische doelman.

In de zomer van 2023 maakte Okoye de stap naar Italië. Bij Udinese, dat zes miljoen euro neerlegde voor zijn komst, is hij eerste doelman. In veertien duels slikte de keeper 21 tegentreffers bij de nummer negen van de Serie A.