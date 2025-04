Dochter Johan Derksen geeft iets meer details over onverwachte afwezigheid vader bij Vandaag Inside

Marieke Derksen heeft iets meer duidelijkheid gegeven over de plotselinge afwezigheid van vader Johan Derksen in Vandaag Inside. De tv-persoonlijkheid ontbrak dinsdagavond in het programma vanwege ‘privéomstandigheden’, maar meer was nog niet duidelijk.

Derksen werd dinsdag aan tafel ineens vervangen door Albert Verlinde, die normaal gesproken René van der Gijp vervangt op de woensdagavonden. Verder was ook Valentijn Driessen aanwezig.

“Welkom bij een nieuwe aflevering van Vandaag Inside”, zo opende presentator Wilfred Genee het de show. “Het is niet zomaar een uitzending, want het is iets anders. Johan Derksen is er vanavond helaas niet bij vanwege privéproblemen. Albert Verlinde, goed dat je er bent.”

Over zijn afwezigheid werd verder niets bekendgemaakt, maar op social media werd er al snel gespeculeerd over problemen met zijn eigen gezondheid of die van hond Cuby. Dat is niet aan de orde, zo vertelt dochter Marieke Derksen nu in gesprek met De Telegraaf.

“Ik kan niet zoveel zeggen over wat er aan de hand is”, geeft ze aan. “Met Johan gaat het wel goed hoor. En ook met de hond is niets aan de hand.”

Een woordvoerder van Talpa kon woensdagochtend ook weinig informatie geven aan De Telegraaf. Verlinde, werd dinsdag om 18:00 uur opgebeld door de redactie om Derksen te vervangen, maar ook de showbizzexpert weet niet wat er precies speelt.

“Als Johan er zo last minute niet is, zal hij er een goede reden voor hebben. Ik hoop dat hij er woensdag weer zit”, zei Verlinde.