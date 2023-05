Django Warmerdam ziet potentie en waagt overstap binnen Eredivisie

Woensdag, 10 mei 2023 om 21:46 • Jeroen van Poppel

Django Warmerdam gaat zijn carrière vervolgen bij Sparta Rotterdam, zo meldt De Telegraaf. De 27-jarige linksback kampt dit seizoen met aanhoudend blessureleed bij FC Utrecht en kan transfervrij overstappen naar De Kasteelclub. Het is voor Sparta al de derde versterking die binnen de Eredivisie gevonden wordt.

Warmerdam is bezig aan zijn derde seizoen bij FC Utrecht, maar heeft zijn laatste wedstrijd voor de Domstedelingen al gespeeld. De linksback liep eind oktober een zware knieblessure op in de bekerwedstrijd tegen Sportlust ’46 (0-3 winst) en is sindsdien aan het revalideren. Utrecht meldde direct dat Warmerdam dit seizoen niet meer terug wordt verwacht op het veld.

Sparta speelt met de aanstaande komst van Warmerdam in op het vertrek van Mica Pinto, die ondanks een contractvoorstel niet wil verlengen. Utrecht hield al rekening met het afscheid van Warmerdam en haalde op zijn beurt Souffian El Karouani weg bij NEC. Sparta sloeg met het oog op komend seizoen ook al twee keer transfervrij toe bij RKC Waalwijk. Pelle Clement en Said Bakari komen per 1 juli over naar Rotterdam. Sparta is bezig aan zijn sterkste seizoen deze eeuw en staat verrassend zesde, een plek boven Utrecht.

Warmerdam doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar haalde de hoofdmacht uiteindelijk niet. Na 52 wedstrijden voor Jong Ajax werd de linkervleugelverdediger een seizoen uitgeleend aan PEC Zwolle. Daarna tekende hij voor drie seizoenen bij FC Groningen. In 2020 volgde een transfervrije overstap naar FC Utrecht. In de Domstad kwam Warmerdam tot 71 officiële duels, waarin hij 1 goal en 5 assists liet aantekenen.