Dit is waarom Sébastien Haller met rugnummer 91 inviel tijdens Feyenoord - FC Utrecht

Sébastien Haller maakte zondagmiddag als invaller zijn rentree bij FC Utrecht, dat op bezoek ging bij concurrent Feyenoord. De aanvaller speelt in zijn tweede periode bij de Domstedelingen met rugnummer 91 en dat heeft volgens Haller een speciale reden.

Het door Haller gekozen rugnummer verwijst naar het Franse departement Essonne, in de regio Île-de-France. In dit gebied ten zuiden van Parijs is de spits van Utrecht opgegroeid.

''Een aantal nummers was niet beschikbaar en toen zag ik dit getal staan, een getal uit mijn jeugd. Hier maak ik oude vrienden gelukkig mee'', zo verklaarde Haller deze week toen hij door Utrecht officieel werd gepresenteerd als aanwinst.

Haller speelde eerder ruim twee jaar lang met rugnummer 22 bij Utrecht. Dit kwam zo omdat zijn favoriete nummer 11 niet beschikbaar was. Toen hij overstapte naar Ajax koos Haller opnieuw voor het shirt met nummer 22, daar het nummer vrijkwam door het vertrek van Hakim Ziyech naar Chelsea.

''Eerst droeg ik liever nummer 11, maar tweemaal 11 is 22 en ik ben geboren op 22 juni. Ik begon bij Utrecht met nummer 22, omdat Tommy Oar toen nummer 11 droeg.''

''Bij Eintracht Frankfurt waren beide nummers al bezet, dus droeg ik nummer 9. Bij West Ham en hier was nummer 22 wel beschikbaar, dus koos ik ervoor'', zei Haller vier jaar geleden bij zijn presentatie bij Ajax.

Haller speelde het eerste halfjaar van dit seizoen op huurbasis voor het CD Leganés. Het Spaanse avontuur was geen succes, want Haller kwam niet veel aan spelen toe en wist daarnaast nauwelijks het net te vinden.

De spits uit Ivoorkust koos er uiteindelijk voor om zich door Borussia Dortmund te laten verhuren aan Utrecht. De terugkeer zorgde voor enorm veel vreugde bij de achterban. ''Dit maken we eigenlijk nooit mee'', zei fanshop-eigenaar Roy Rosier tegen het Algemeen Dagblad.