'Dit is waarom Erik ten Hag aanwezig was bij de wedstrijd tussen AS Roma en Juventus'

Erik ten Hag was afgelopen zondag op uitnodiging van Devyne Rensch aanwezig bij AS Roma - Juventus (1-1), weet transferjournalist Mounir Boualin. Zijn bezoek had niets te maken met een naderend dienstverband bij een van de Italiaanse topclubs.

Alle grote Italiaanse sportmedia pakten er dit weekend mee uit. De clubloze Ten Hag was toeschouwer in het Olympisch Stadion in Rome, waar het kwakkelende Juventus op bezoek ging bij het eveneens stuntelende Roma.

Beide clubs zijn komende zomer op zoek naar een nieuwe oefenmeester. Roma neemt na dit seizoen afscheid van Claudio Ranieri, terwijl Igor Tudor zo goed als zeker als tussenpaus geldt in Turijn.

Het bezoek van de clubloze Ten Hag zorgde voor veel speculatie, zo ook in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Hij gaat daar natuurlijk niet voor niks zitten”, zei Valentijn Driessen onder meer.

“Ranieri heeft al gezegd dat Roma met een hele verrassende naam komt”, onderbouwde Driessen zijn eigen vermoedens.

Rensch

Het lijken echter loze geruchten. “Bronnen uit Italië vertellen dat Ten Hag op uitnodiging van ex-Ajacied Devyne Rensch de zondagavondwedstrijd in de Serie A bijwoonde”, aldus Boualin. Rensch zat de volledige wedstrijd op de bank.

Volgens de Nederlandse transferjournalist heeft Mohammed Salem, de zaakwaarnemer van Rensch die werd gezien met Ten Hag, bevestigd dat er geen speciale reden was voor het bezoek. Rensch debuteerde op zeventienjarige leeftijd onder Ten Hag bij Ajax en onderhoudt een goede band met hem.