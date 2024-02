Dit is hoe het de verhuurde spelers van Ajax, Feyenoord en PSV vergaat

Ajax, Feyenoord en PSV stallen ieder jaar spelers bij andere clubs. Daardoor speelt Marcus Pedersen momenteel in de Serie A, terwijl Francisco Conceição tijdelijk terug is bij FC Porto. Ook in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie wordt er volop gebruikgemaakt van spelers die onder contract staan bij de Nederlandse topclubs. Voetbalzone zocht uit hoe het alle huurlingen vergaat!

Georges Mikautadze (FC Metz, Ajax)

Veruit de pijnlijkste uitleenbeurt in dit lijstje: Georges Mikautadze. Ajax nam de 23-jarige Georgiër afgelopen zomer voor liefst 16 miljoen euro over van FC Metz, om hem slechts vier maanden later alweer bij de Franse laagvlieger onder te brengen. In de afgelopen maand speelde Mikautadze vier officiële wedstrijden voor Metz, waarin hij eenmaal fungeerde als aangever.

Francisco Conceição (FC Porto, Ajax)

Hoewel de 21-jarige Francisco Conceição in Amsterdam af en toe zijn klasse toonde, wist hij tot dusver niet uit te groeien tot een sterkhouder bij Ajax. Om die reden werkten de Amsterdammers mee aan een huurtransfer, met optie tot koop, naar zijn jeugdliefde Porto. Daar speelde Conceição nu al 25 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 5 assists. Opvallend genoeg pakte de vleugelspeler daarnaast liefst negen gele kaarten.

Jorge Sánchez (FC Porto, Ajax)

Rechtsback Jorge Sánchez (26) heeft het behoorlijk moeilijk op huurbasis bij Porto. Dit seizoen kwam hij pas 540 minuten in actie, verdeeld over 14 optredens. Het lijkt er niet op dat de Portugese topclub nog een beroep op Sánchez gaat doen, daar het in dat geval moet meewerken aan een verplichte koopoptie van zo’n 3,8 miljoen euro. De koopoptie in het huurcontract van teamgenoot Conceição bedraagt naar verluidt zo’n 10 miljoen euro.

Owen Wijndal (Royal Antwerp, Ajax)

Owen Wijndal heeft er afgelopen zomer goed aangedaan om Ajax te verruilen voor Royal Antwerp. Bijkan de 24-jarige linksback onder trainer Mark van Bommel vrijwel altijd rekenen op een basisplaats. Wijndal speelde al 1.769 minuten voor Antwerp, verdeeld over 24 optredens. Omdat de Belgen geen koopoptie hebben bedongen, keert Wijndal komende zomer in principe terug naar de Johan Cruijff ArenA. Bij Ajax ligt hij nog tot medio 2027 vast.

Christian Rasmussen (FC Nordsjaelland, Ajax)

Het lijkt er niet op dat de toekomst van Christian Rasmussen (21) bij Ajax ligt. De Deense goaltjesdief speelt momenteel op huurbasis voor FC Nordsjaelland. Rasmussen was in twintig officiële wedstrijden goed voor zes doelpunten en twee assists, waardoor het goed mogelijk is dat de Denen besluiten om de jeugdinternational definitief over te nemen. Namens Ajax speelde Rasmussen slechts drie officiële wedstrijden in de hoofdmacht.

Naci Ünüvar (FC Twente, Ajax)

Ooit stond Naci Ünüvar te boek als het grote talent in de jeugdopleiding van Ajax. De twintigjarige Zaandammer slaagt er echter nog niet in om een basisplaats te veroveren bij FC Twente. Ünüvar kwam pas tot 324 speelminuten namens de Tukkers, waarin zijn doelpuntenbijdrage overigens wel goed is. In zestien officiële wedstrijden scoorde Ünüvar drie doelpunten. Tweemaal fungeerde de rechtspoot als aangever met een assist.

Youri Baas (NEC Nijmegen, Ajax)

De kans dat Youri Baas (20) ooit basisspeler wordt bij Ajax, lijkt behoorlijk klein. De jeugdinternational van Jong Oranje maakt dit seizoen vlieguren bij NEC Nijmegen. Bij de subtopper wordt de linksback regelmatig gebruikt als linksbuiten. Ook moet Baas regelmatig genoegen nemen met een plek op de bank. Wel wist de linkspoot in vijftien Eredivisie-wedstrijden al drie keer te scoren.

Marcus Pedersen (Sassuolo, Feyenoord)

Mogelijk keert de 23-jarige Marcus Pedersen komende zomer alsnog terug naar Feyenoord. De Rotterdammers dachten liefst 6 miljoen euro over te houden aan een huurdeal met Sassuolo, maar de koopverplichting treedt alleen in werking wanneer de Italiaanse club zich handhaaft in de Serie A. Momenteel staat Sassuolo zeventiende en slechts één punt boven de degradatiestreep. Pedersen is niet altijd basisspeler. De Noors international speelde tot dusver 22 officiële wedstrijden en gaf daarin twee assists.

Ezequiel Bullaude (Boca Juniors, Feyenoord)

Ezequiel Bullaude (23) werd anderhalf jaar geleden als groot Argentijns talent gepresenteerd bij Feyenoord. In De Kuip wist de aanvallende middenvelder de verwachtingen echter niet waar te maken. Daardoor speelt Bullaude inmiddels op huurbasis voor Boca Juniors, waar hij teamgenoot is van Sergio Romero, Marcos Rojo en Edinson Cavani. In achttien officiële wedstrijden namens Boca was Bullaude goed voor één goal en één assist.

Neraysho Kasanwirjo (Rapid Wien, Feyenoord)

Jeugdinternational Neraysho Kasanwirjo is een vaste basisspeler bij Rapid Wien. De 21-jarige Amsterdammer wordt in de Oostenrijkse hoofdstad voornamelijk gebruikt als rechtsback. Kasanwirjo keert komende zomer hoogstwaarschijnlijk terug naar Feyenoord, waar hij nog tot medio 2027 vastligt. Of Kasanwirjo überhaupt nog toekomst heeft onder trainer Arne Slot is de grote vraag.

Patrik Walemark (sc Heerenveen, Feyenoord)

Patrik Walemark lijkt steeds fitter te worden op huurbasis bij sc Heerenveen. De Zweedse technicus worstelde aan het begin van dit seizoen veelvuldig met zijn fitheid, maar kan momenteel rekenen op een basisplaats onder trainer Kees van Wonderen. Na veertien officiële wedstrijden namens Heerenveen staat Walemark op één doelpunt en drie assists.

Ramon Hendriks (Vitesse, Feyenoord)

Net als zijn tijdelijke werkgever maakt Ramon Hendriks (22) een moeilijk seizoen door bij hekkensluiter Vitesse. De linksbenige verdediger vond zijn naam terug in een lijstje met tien grootste flops van de eerste seizoenshelft, samengesteld door. Wel is Hendriks basisspeler, waardoor hij ruim 23 wedstrijden aan ervaring kan bijschrijven. Tegen zijn broodheer Feyenoord (1-2 nederlaag) viel Hendriks voornamelijk op door zijn weifelende optreden met meerdere hachelijke momenten.

Mimeirhel Benita (Excelsior, Feyenoord)

De twintigjarige Mimeirhel Benita had zich zijn uitleenbeurt aan Excelsior vast anders voorgesteld. De rechtsback uit Spijkenisse moet Siebe Horemans al het gehele seizoen voor zich dulden in Kralingen. Daardoor staat Benita pas op 450 speelminuten in dienst van Excelsior, verdeeld over 12 optredens. Bij Feyenoord wordt de toekomstige concurrentie ondertussen alleen maar heviger, daar de piepjonge Givairo Read tegen AS Roma (1-1) debuteerde op de rechtsbackpositie.

Lennard Hartjes (Excelsior, Feyenoord)

Ook Lennard Hartjes (20) heeft het zwaar in het Van Donge & De Roo Stadion. De controleur raakte op een training na de eerste competitiewedstrijd van het seizoen bij NEC Nijmegen (3-4 winst) zwaar geblesseerd aan zijn knie. Of en wanneer Hartjes dit seizoen terugkeert bij Excelsior is vooralsnog onbekend.

Thijs Jansen (De Graafschap, Feyenoord)

Doelman Thijs Jansen (22) begon het seizoen verrassend genoeg als reservekeeper bij De Graafschap. Inmiddels heeft de Rotterdamse sluitpost zijn plek gevonden in Doetinchem en kan hij onder trainer Jan Vreman rekenen op een basisplaats. Jansen stond tot dusver elf keer onder de lat bij deen wist zesmaal de nul te houden. Veertien keer moest Feyenoord-huurling een tegentreffer incasseren. In Rotterdam-Zuid ligt hij nog tot medio 2025 vast.

Tidjany Touré (Gil Vicente, Feyenoord)

Parijzenaar Tidjany Touré schoot dit seizoen uit de startblokken op huurbasis bij Gil Vicente, op het hoogste niveau van Portugal. Zo was de 21-jarige buitenspeler trefzeker in de thuiswedstrijd tegen Benfica (2-3 nederlaag). Toch slaagt de voormalig jeugdspeler van Paris Saint-Germain er niet in een basisplaats te veroveren, waardoor hij voor nu blijft staan op 2 doelpunten en 1 assist in 567 officiële speelminuten.

Antef Tsoungui (FC Dordrecht, Feyenoord)

FC Dordrecht plukt behoorlijk de vruchten van de hernieuwde samenwerking met Feyenoord. Verdediger Antef Tsoungui (21) is daar een mooi voorbeeld van. De Belgische mandekker laat een uitstekende indruk achter aan de Krommedijk, waardoor hij daadwerkelijk mag dromen van een kans in De Kuip. Dededen al 21 keer een beroep op Tsoungui en staan momenteel op een verrassende vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Ilias Sebaoui (FC Dordrecht, Feyenoord)

De 22-jarige Ilias Sebaoui is een van de meest gevreesde buitenspelers in de Keuken Kampioen Divisie. Het technische Feyenoord-talent staat na 26 competitiewedstrijden namens Dordrecht op 6 doelpunten en 4 assists. Sebaoui mag, net als Tsoungui, tijdens interlandperiodes al ruiken aan het werken onder Slot. De Antwerpenaar lijkt komende zomer aan te sluiten bij Feyenoord, wanneer de Rotterdammers zich voorbereiden op het seizoen 2024/25.

Shiloh ’t Zand (FC Dordrecht, Feyenoord)

De Rotterdamse linksbuiten Shiloh ’t Zand (20) heeft in Dordrecht een ware transformatie ondergaan. De rechtspoot maakt momenteel indruk als controlerende middenvelder. Ook op die positie laat ’t Zand zien over scorend vermogen te beschikken, daar hij het net al zesmaal wist te vinden. Daarnaast gaf de jeugdinternational twee assists.

Korede Osundina (FC Dordrecht, Feyenoord)

De pijlsnelle Amerikaan Korede Osundina beleefde een tragisch begin van zijn verhuurperiode in Dordrecht. Het twintigjarige talent kreeg in september het slechts denkbare nieuws van zijn leven te horen, toen verhuurmanager Mark Ruijl hem na een training inlichtte dat zijn moeder was overleden. Osundina toont tijdens steeds langere invalbeurten steeds vaker wat hij in zijn mars heeft. De spits laat tevens zien dat hij mentaal IJzersterk is.

Fodé Fofana (Vitesse, PSV)

Een zware knieblessure zorgt ervoor dat Fodé Fofana niet verder komt dan 98 minuten in het shirt van Vitesse. Begin oktober kreeg de 21-jarige spits uit Groningen al te horen dat zijn seizoen voorbij is. Zodoende heeft Fofana, die een deel van zijn jeugdopleiding genoot bij FC Barcelona, behoorlijk wat pech aan het begin van zijn nog prille spelersloopbaan.

Jason van Duiven (Almere City, PSV)

Toptalent Jason van Duiven speelt sinds 8 januari in het shirt van Almere City. Tot dusver kwam de achttienjarige spits tot 114 speelminuten, verdeeld over vijf optredens. Van Duiven kreeg op bezoek bij PSV (2-0 nederlaag) onlangs de uitgelezen mogelijkheid om zijn eerste treffer voor Almere te maken, maar stuitte met zijn poging op doelman Walter Benítez. Daardoor staat hij nog steeds droog qua doelpunten en assists.

Fredrik Oppegård (Heracles Almelo, PSV)

Heracles Almelo meldde zich in de laatste dagen van de winterse transferperiode bij PSV om Fredrik Oppegård op huurbasis over te nemen. Het lijkt erop dat de 21-jarige Noorse linksback erin is geslaagd om Jetro Willems uit de basis te spelen. Oppegård speelde tot dusver drie officiële wedstrijden namens Heracles en kwam vrijdag in actie tegen zijn broodheer PSV. In het Philips Stadion ging die club uit Overijssel met 2-0 onderuit.