Dirk Kuijt weet in mogelijk laatste wedstrijd als Beerschot-trainer wéér niet te winnen

Dirk Kuijt heeft vrijdagavond weer niet weten te winnen. De trainer zag zijn elftal, Beerschot, tegen Westerlo twee keer een voorsprong uit handen geven: 2-2.

Bijzonderheden:

Kuijt heeft nog altijd geen enkele overwinning gepakt in de hoogste Belgische divisie. Na tien duels staat hij stijf laatste met zijn elftal. Vrijdag verdubbelde de Nederlandse oefenmeester wel zijn puntentotaal, naar twee.

Het is goed mogelijk dat dit Kuijts laatste wedstrijd was als eindverantwoordelijke bij Beerschot. Het Laatste Nieuws schreef reeds dat de clubleiding maandag bijeenkomt om de positie van de hoofdtrainer te bespreken.

Kuijt heeft zichzelf met het oog op die bespreking niet een perfecte positie verschaft. Zijn elftal kwam nog wel twee keer op voorsprong. Tom Reyners veegde na een assist van ex-Ajacied Ar'Jany Martha - ietwat tegen de verhoudingen in - de brilstand van het scorebord: 0-1.

Westerlo deed na een uur spelen wat terug. Luka Vuskovic knikte een hoekschop binnen: 1-1. In de slotfase leek Kuijt alsnog de driepunter te noteren, maar een late treffer van Ryan Sanusi werd nóg later weer uitgegumd door de thuisploeg, weer via Vuskovic: 2-2.

Westerlo - Beerschot 2-2

24' 0-1 Tom Reyners (assist: Ar'Jany Martha)

61' 1-1 Luka Vuskovic (assist: Dogucan Haspolat)

81' 1-2 Ryan Sanusi (assist: Marco Weymans)

84' 2-2 Luka Vuskovic (assist: Matija Frigan)