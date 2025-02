Dirk Kuijt verwelkomt voormalig Nederlands toptalent bij Beerschot

Daishawn Redan (24) is de nieuwe spits van Beerschot. De Belgische hekkensluiter huurt de Amsterdammer tot het einde van dit seizoen van het Italiaanse Avellino, inclusief optie tot koop.

Redan stond in de jeugd bij Ajax en Chelsea te boek als een toptalent, maar wist vervolgens geen potten te breken bij een groot rijtje aan clubs. Redan stond in de afgelopen jaren onder contract bij Hertha BSC, FC Groningen, PEC Zwolle, FC Utrecht, Venezia, Triestina en dus Avellino.

De voormalig jeugdinternational kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur. “Ik ben enthousiast om bij Beerschot aan de slag te gaan en mijn bijdrage te leveren aan het nastreven van de doelstellingen van de club. Ik hoop mijn ervaring en kwaliteiten in te zetten om het team te versterken en de supporters te laten genieten van doelpunten”, aldus Redan op de clubwebsite.

Redan wordt de opvolger van aanvoerder Thibaud Verlinden (25), die is vertrokken naar OH Leuven. Beerschot heeft op de Belgische Deadline Day overigens ook zaken gedaan met Sparta Rotterdam. Linksback Djevencio van der Kust (23) is op huurbasis overgenomen.

Ook Van der Kust komt aan het woord op de clubwebsite. “Ik ben enthousiast over deze nieuwe stap in mijn carrière en kijk ernaar uit om bij te dragen aan de doelstelling van Beerschot. De passie van de supporters spreekt me enorm aan”, aldus de nieuwe aanwinst van trainer Dirk Kuijt.

Sparta zelf wil op de Nederlandse Deadline Day een deal sluiten met ADO Den Haag. Aanvaller Joel Ideho moet naar Rotterdam-West komen.

De 21-jarige buitenspeler geniet concrete belangstelling van Sparta. “ADO Den Haag zou een bod van Sparta inmiddels al in beraad hebben. Daardoor staat de vleugelspits op de drempel van een transfer naar de Eredivisie”, aldus Voetbal International.