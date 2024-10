Dirk Kuijt hoort moment waarop Beerschot beslist over zijn toekomst

Dirk Kuijt staat in ieder geval deze week nog voor de groep bij Beerschot, zo meldt Het Nieuwsblad. Volgens de Belgische krant beslist de Raad van Bestuur op maandag 7 oktober over het lot van de 44-jarige trainer.

Beerschot is dramatisch aan de Jupiler Pro League begonnen. De Kielse Ratten staan na negen wedstrijden op slechts één punt en zijn daarmee hekkensluiter op het hoogste niveau van België.

Afgelopen zondag bereikte de situatie een dieptepunt. Aartsrivaal Royal Antwerp won mede dankzij twee heerlijke en identieke treffers van Tjaronn Chery met liefst 4-0 in het Bosuilstadion. Vincent Janssen vertolkte met een goal en assist eveneens een hoofdrol.

Het duel werd met nog een kwartier te gaan definitief gestaakt, daar Beerschot-fans meerdere keren vuurwerk op het veld gooiden. Eigenlijk was het de bedoeling dat het laatste kwartier op maandag om 14.00 uur uitgespeeld zou worden, maar Beerschot heeft zich teruggetrokken. Door dat besluit heeft Beerschot op papier met 5-0 verloren van Antwerp.

Kuijt krijgt tegen Westerlo komende vrijdag mogelijk zijn laatste kans als trainer van Beerschot. De tegenstander van dienst heeft reeds veertien punten verzameld en staat op de zesde plaats in de Jupiler Pro League, een lastig uitduel dus.

“Het mag een mirakel heten dat Kuijt vrijdag in Westerlo nog op de bank zal zitten bij Beerschot”, schrijft journalist Koen Frans. “Het is een ongeschreven voetbalwet dat een trainer na 1 op 27 geslachtofferd wordt. Maar Kuijt ontspringt voorlopig de dans.” Kuijt ligt in Antwerpen nog tot medio 2026 vast.

Dat contract is een van de redenen die de situatie bemoeilijken. “Beerschot zou hem tot op de laatste eurocent moeten uitbetalen als de club hem vroegtijdig de laan wil uitsturen”, aldus Frans.