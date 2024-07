Direct na uitschakeling hinten naast Toni Kroos nóg twee Duitsers op afscheid

Er is officieel een einde gekomen aan de profcarrière van Toni Kroos. De middenvelder besloot zijn loopbaan als clubspeler al na afloop van de gewonnen Champions League-finale en door de nederlaag van Duitsland tegen Spanje (2-1, na verlenging) neemt hij ook afscheid bij de nationale ploeg. Mogelijk is Kroos niet de enige die een punt zet achter zijn interlandcarrière.

In Duitsland en Spanje had men de verwachting dat Kroos nog een jaar langer bij Real Madrid zou blijven, maar de rechtspoot deelde eind mei mee dat hij geen nieuw contract zou gaan ondertekenen. Kroos wilde op zijn hoogtepunt stoppen.

In het openingsduel met Schotland (5-1) zege zette Kroos nog een waanzinnig prestatie neer. Volgens databureau Opta deed Kroos dat nagenoeg perfect. In totaal verstuurde de 110-voudig international 102 passes. Daarvan kwam er slechts één niet aan bij een ploeggenoot: 101.

Het betekende direct een record. Nog nooit sinds Opta in 1980 de cijfers bijhoudt wist een speler met meer dan honderd passes een dusdanig hoog slagingspercentage te noteren.

Uiteindelijk kwam de interlandcarrière van Kroos ten einde na het verloren kwartfinaleduel met Spanje. Dani Olmo zette Spanje op voorsprong, waarna Florian Wirtz de wedstrijd naar een verlenging sleepte. In die verlenging trok Spanje in extremis aan het langste eind dankzij een treffer van Mikel Merino.

Na afloop van de verloren kwartfinale gaven ook Thomas Müller en Ilkay Gündogan aan mogelijk hun laatste interland ooit gespeeld te hebben, al was de aanvaller van Bayern München nog iets stelliger.

“Het is heel goed dat dit mijn laatste wedstrijd voor Duitsland was”, zei Müller in gesprek met de Duitse tak van Sky Sport. In gesprek met hetzelfde medium zei Gündogan de knoop nog niet te hebben doorgehakt. “Ik ga er nog een paar dagen over denken. Dan neem ik een beslissing over mijn toekomst.”

