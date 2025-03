Nederlands elftal krijgt zonder te spelen direct een opsteker in WK-kwalificatie

Het Nederlands elftal heeft nog geen wedstrijd gespeeld in Groep G van de WK-kwalificatie, maar krijgt maandag toch al een opsteker. Finland, op papier een van de concurrenten van Oranje, wist op bezoek bij Litouwen niet te winnen: 2-2.

Nederland begint door de deelname aan de kwartfinale van de Nations League pas in juni aan de WK-kwalificatiegroep. Oranje zit in de groep bij Finland, Litouwen, Malta en Polen, waarvan het laatste land de grootste concurrent zal zijn.

Finland begon vrijdag goed met een nipte zege bij Malta (0-1) door een goal van Go Ahead Eagles-aanvaller Oliver Antman, maar kon dat maandag geen goed vervolg geven op bezoek bij Litouwen.

Finland begon, met opnieuw Antman in de basis, wel goed aan de wedstrijd tegen Litouwen. Door een intikker uit de kluts van Kaan Kairinen en een rake penalty van Joel Pohjanpalo stond het binnen zeventien minuten 0-2.

Litouwen knokte zich knap terug in de wedstrijd. In de 39ste minuut schoot Joel Pohjanpalo van een meter of tien de 1-2 binnen. De gelijkmaker kwam in de 69ste minuut op naam van Gvidas Gineitis, die van twintig meter prachtig uithaalde: 2-2.

Nederland opent zijn WK-kwalificatie op 7 juni met een uitwedstrijd tegen Finland. Op 10 juni volgt een thuisduel met Malta.