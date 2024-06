Dilemma voor Slot: speler kwam in 6 jaar nog geen minuut in actie voor Liverpool

Hoewel hij in zes jaar tijd nog geen enkele wedstrijd speelde in de hoofdmacht van Liverpool, lijkt Anderson Arroyo ook volgend seizoen onder contract te staan op Anfield. De 24-jarige Colombiaanse verdediger, die in 2018 werd ingelijfd, heeft nog een contract tot volgend jaar zomer.

Liverpool nam Arroyo zes jaar geleden over van het Colombiaanse Fortaleza CEIF, waar de centrale verdediger zijn jeugdopleiding had genoten. Sindsdien kwam hij echter nog geen minuut in actie op Anfield.

Liverpool besloot Arroyo liefst acht keer uit te lenen bij clubs in verschillende landen. Zo stond hij in Spanje onder contract bij Real Mallorca, in België bij KAA Gent en kwam hij uit voor het Tsjechische Mladá Boleslav.

In 2022 verlengde Arroyo voor het laatst zijn contract bij Liverpool, waardoor hij tot volgend jaar zomer vastligt bij the Reds. Het gerenommeerde Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 800.000 euro.

Arroyo tekende zes jaar geleden vol vertrouwen zijn eerste contract bij Liverpool, maar kon een groot deel van de tijd niet voor de club in actie komen of zelfs maar trainen vanwege complicaties bij het verkrijgen van een Britse werkvergunning.

Een jaar na zijn komst zou hij aansluiten voor de voorbereiding op het seizoen 2019/20, maar door een voetblessure zag hij de tour door de Verenigde Staten aan zijn neus voorbijgaan. Jürgen Klopp gaf in de VS aan niet zeker te weten wie Arroyo was.

Liverpool komt niet in aanmerking voor een zogeheten compensatieregeling, mocht Arroyo in 2025 transfervrij vertrekken. "Ik wil mezelf vestigen in het Europese voetbal en hopelijk ooit bij Liverpool blijven", zei Arroyo twee jaar geleden.

This is Anfield, dat doorgaans goed geïnformeerd is over Liverpool, acht de kans aanwezig dat de club deze zomer alsnog afscheid neemt van Arroyo. Op die manier kan er nog een bescheiden bedrag aan hem worden verdiend.

Arroyo, die ook als rechtsback uit de voeten kan, kwam in zijn acht uitleenbeurten in totaal tot honderd wedstrijden. Meest recentelijk stond hij onder contract bij Burgos CF in de Segunda Division, waar hij eenmaal scoorde in vijftien wedstrijden.

Vertrekkende spelers

Spelers die wel vertrekken bij Liverpool zijn onder meer Joël Matip en Thiago Alcantara. Ook Adam Lewis, Melkamu Frauendorf en Mateusz Musialowski zullen de club verlaten, zo is woensdag bekend geworden.

Vanuit de jeugdopleiding wordt afscheid genomen van Nathan Giblin, Francis Gyimah, Luke Hewitson, Niall Osborne en Cody Pennington. Doelman Adrián, die 26 keer in actie kwam sinds hij in 2019 bij de club tekende, heeft een contractaanbieding gekregen.

