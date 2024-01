Diego Simeone laat deal tussen Atlético en Juventus na medische keuring klappen

Moise Kean gaat hoogstwaarschijnlijk toch niet aan de slag bij Atlético Madrid. Meerdere Italiaanse media weten te melden dat de huurtransfer na de medische keuring is geklapt. Atlético denkt namelijk dat de aan zijn scheenbeen geblesseerde aanvaller zeker tot de interlandperiode in maart aan de kant zal staan. Atlético wilde in eerste instantie heronderhandelen met Juventus, maar trainer Diego Simeone was na de keuring tegen de deal.

Kean was zondag aandachtig toeschouwer in het Cívitas Metropolitano bij het duels tussen Atleti en Valencia (2-0). Op maandagavond stond de medische keuring op de planning. De Spanjaarden wisten dat Kean geblesseerd was, maar kwamen bij de medische tests tot de conclusie dat Kean langer nodig heeft om van zijn blessure te herstellen dan eerst gedacht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bij Atlético heerst de overtuiging dat Kean tot minimaal het begin van de interlandperiode, in de tweede helft van maart, niet beschikbaar zal zijn. Juventus' medische staf denkt juist dat Kean sneller hersteld zal zijn. In Turijn is men ervan overtuigd dat de Italiaan in februari al beschikbaar is.

Volgens journalist Alfredo Pedullà was de tegenvallende diagnose voor Atleti in eerste instantie geen reden om de deal te laten ketsen. De Spanjaarden, die een half miljoen euro aan huursom zouden betalen, wilden om de tafel met Juventus om te heronderhandelen over de financiële voorwaarden. Trainer Diego Simeone was na de medische keuring echter tegen de huurdeal en maakte dat kenbaar aan het bestuur van Atlético, dat daarop de stekker trok.

Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano is het de verwachting dat Kean dinsdagavond op het vliegtuig naar Turijn stapt. Het lijkt erop dat de 23-jarige Kean het seizoen afmaakt bij Juventus, waar hij nog tot medio 2025 vastligt. Een transfer op de slotdag van de transfermarkt kan echter niet uitgesloten worden.

Dit Serie A-seizoen kwam Kean in totaal tot 472 speelminuten, verdeeld over twaalf optredens. Halverwege de eerste seizoenshelft was Kean in de Serie A zesmaal verzekerd van een basisplaats, maar doorgaans noteert trainer Massimiliano Allegri hem niet op het startformulier. Allegri hanteert vrijwel altijd een 3-5-2-systeem, waarin Dusan Vlahovic, Kenan Yildiz, Federico Chiesa en Arkadiusz Milik normaliter vechten om de twee voorste plekken.

Kean liep begin december een scheenbeenblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie. Eerder toonde AC Monza serieuze interesse in de vijftienvoudig international, maar die club viste achter het net nadat Atlético concreet werd.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties