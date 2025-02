Dick Advocaat (77) wil niets van pensioen weten en verlengt contract bij Curaçao

Dick Advocaat wil van geen ophouden weten. De Kleine Generaal (77) heeft zijn contract als bondscoach van Curaçao verlengd tot juli dit jaar, met een optie op een extra seizoen.

Net als Advocaat verlengen ook stafleden Cor Pot, Casper van Eijk en Kees Jansma hun avontuur, dat mogelijk zal leiden tot plaatsing voor het WK 2026.

Curaçao eindigde onder Advocaat bovenaan in zijn Nations League-poule en is met twee overwinningen uit twee duels goed op weg naar de derde fase van de WK-kwalificatie.

Curaçao speelt in de aanstaande interlandperiode geen wedstrijden. Wel beleggen Advocaat en zijn staf een trainingskamp in Turkije. Curaçao wacht in juni WK-kwalificatie-wedstrijden tegen Saint Lucia en Haïti.

Ook zal Advocaat aan het roer staan op de Gold Cup, dat in de zomer gehouden wordt in de Verenigde Staten en Canada. Die twee landen en Mexico organiseren een jaar later het WK.

Een kleine twee weken geleden maakte de Curaçaose voetbalbond al bekend dat Khalid Sinouh was aangesteld als de nieuwe technisch directeur van de nationale selectie. Hij kreeg de taak om een nieuwe bondscoach aan te stellen en is er dus snel uitgekomen met Advocaat.

Advocaat was in september ook al op weg bondscoach van Curaçao te worden, maar kon het toen niet eens worden over een dienstverband. Hij liet destijds weten dat er organisatorische problemen zijn die hem zouden kunnen tegenhouden.

“Het gaat over het neerzetten van een organisatie. Dat is het grote probleem daar", zei hij bij Veronica Offside, waar hij ook bevestigde dat er serieuze gesprekken waren met de voetbalbond.