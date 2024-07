Diant Ramaj moet serieus vrezen voor verrassende reserverol bij Ajax

Remko Pasveer lijkt onder Francesco Farioli een streepje voor te hebben op Diant Ramaj als eerste keeper van Ajax, zo meldt Voetbal International dinsdag. Daardoor zou een uitgaande transfer van de 22-jarige doelman uit Duitsland volgens journalist Tim van Duijn zelfs niet meer onbespreekbaar zijn.

Volgens Van Duijn dreigt Ramaj opnieuw op de bank te belanden bij Ajax. “Dat niet Ramaj, maar Pasveer afgelopen zaterdag bij de 'A-ploeg' van Farioli onder de lat stond, was een signaal dat de voorkeur van de Italiaan uit lijkt te gaan naar laatstgenoemde keeper.”

De journalist rept over een ‘nieuwe tik’ voor Ramaj, wiens situatie lijkt te veranderen. “Tot voor kort was Ramaj niet te koop, maar door zijn dreigende reserverol is een verkoop voor 31 augustus ineens niet meer onbespreekbaar. Die zou Ajax bovendien extra financiële middelen geven om op de transfermarkt meer te kunnen doen”, aldus Van Duijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ramaj ligt in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2028 vast. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 18 miljoen euro. Vorige zomer nam toenmalig technisch directeur Sven Mislintat de jonge goalie voor ongeveer 5 miljoen euro over van Eintracht Frankfurt.

Ramaj kende een lastige start bij Ajax, maar keepte zich gedurende het afgelopen seizoen in de basis. In zijn eerste 31 wedstrijden onder de lat bij Ajax wist de goalie slechts 5 keer de nul te houden. In totaal moest Ramaj 51 tegentreffers incasseren.

Volgens VI opteert Farioli de veertigjarige Pasveer boven Ramaj. De ervaren doelman uit Enschede leek zijn handschoenen aan de wilgen te hangen, maar besloot uiteindelijk toch om er nog een seizoen aan vast te plakken.

De tweevoudig international van het Nederlands elftal mag zich mogelijk bewijzen als eerste doelman. Pasveer keepte tot dusver 50 officiële wedstrijden in dienst van Ajax, waarin hij 26 keer de nul hield. 48 keer moest hij vissen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties