'Diant Ramaj kan Ajax verlaten voor twee clubs uit topcompetitie'

Diant Ramaj (23) geniet belangstelling van Stade Brest en Saint-Étienne, zo meldt het Albanese medium Markaj News. De reservedoelman van Ajax zou openstaan voor een vertrek uit Amsterdam.

Volgens de berichtgeving vanuit Albanië willen de Franse clubs Ramaj huren met een optie tot koop. Bij Ajax ligt de geboren Duitser nog vast tot medio 2028.

In de zomer van 2023 betaalde Ajax 5 miljoen euro om Ramaj over te nemen van Eintracht Frankfurt. Volgens het Duitse Transfermarkt is de goalie momenteel minstens 7 miljoen euro waard.

Sinds zijn komst stond Ramaj in 32 officiële wedstrijden onder de lat bij Ajax. In totaal moest hij 51 tegentreffers incasseren. Zes keer hield Ramaj de nul.

Bij Brest zou Ramaj gaan concurreren met Marco Bizot (33), die eerder dit seizoen nog indruk maakte tegen PSV in de Champions League.

Saint-Étienne heeft met Gautier Larsonneur (27) een beduidend mindere eerste doelman. De tienvoudig landskampioen van Frankrijk vecht dit seizoen tegen degradatie uit de Ligue 1.

De Franse clubs hebben zich tot op heden nog niet bij Ajax gemeld. Het is dan ook onduidelijk of de Amsterdammers Ramaj van de hand willen doen.