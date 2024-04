Deze straf hangt Alex Kroes mogelijk boven het hoofd na handelen met voorkennis

Algemeen directeur Alex Kroes werd dinsdagochtend per direct geschorst door de Raad van Commissarissen van Ajax, omdat hij mogelijke voorkennis bij de handel in Ajax-aandelen op de beurs zou hebben. Het handelen met voorkennis is een strafbaar feit. Kroes gaat zijn schorsing aanvechten, maar welke straf hangt hem nu precies boven het hoofd, indien hij voor de rechter moet komen?

In een persbericht maakte Ajax bekend dat de Raad van Commissarissen tot het besluit om Kroes te schorsen is gekomen nadat het vernam dat de directeur een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming op 2 augustus 2023, ruim 17.000 aandelen in Ajax heeft gekocht.

De RvC heeft extern juridisch advies ingewonnen, waaruit blijkt dat het zeer aannemelijk is dat hij daarmee handel met voorwetenschap heeft gepleegd. De RvC besloot vervolgens om de algemeen directeur en directievoorzitter per direct te schorsen, en is voornemens om de samenwerking permanent te beëindigen.

Mogelijke straf

Volgens de Nederlandse wet is het handelen met voorkennis verboden. Artikel 5:56 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat het daarbij niet uitmaakt of het tot voordeel of verlies heeft geleid.

Kroes ziet zijn droom om algemeen directeur van Ajax te zijn nu in duigen vallen. Dat is op zich al een straf, maar er hangt de vijftigjarige bestuurder nog iets ergers boven het hoofd. Een rechter kan Kroes veroordelen tot een taakstraf, geldboete of zelfs een gevangenisstraf.

De effectenmarkten (de beurs) hebben een belangrijke functie in de economie, zo wordt door de Rijksoverheid benadrukt. Vooral omdat bedrijven de winsten uit effectenhandel gebruiken voor bedrijfsinvesteringen. Ook zijn sommige hypotheken en pensioenfondsen gekoppeld aan de beurs. Eerlijkheid op de effectenmarkten is daarom een belangrijk doel van de overheid.

Medewerkers binnen een beleggingsonderneming met voorkennis moeten aandelentransacties melden in de onderneming waar ze werken. Ook beleggingsondernemingen zelf moeten vermoedens van voorkennis of marktmanipulatie meteen melden bij de Autoriteit Financiële Markten.

Gang naar de Autoriteit Financiële Markten

Kroes gaat zijn schorsing aanvechten. Hij heeft al laten weten de kwestie in alle transparantie voor te leggen aan de AFM. "Zij kunnen dan onafhankelijk oordelen of ik al dan niet in strijd met de wet heb gehandeld en de zwaarte hiervan", aldus Kroes. "Aan een onafhankelijk oordeel van de AFM zijn we helaas niet toegekomen. De RvC heeft al geoordeeld dat ik kennelijk niet over het ’juiste moreel kompas’ beschik. Een kompas dat ik omgekeerd de afgelopen maanden juist graag door de RvC gehanteerd had gezien. De RvC die de aankoop van het laatste deel aandelen eerder deze week nog als niet meer dan 'ongelukkig' bestempelde."

Kroes zegt transparant te zijn geweest

Opvallend is dat Kroes aangeeft dat de RvC ten tijde van het rondkomen van zijn benoeming in augustus 2023 al op de hoogte was van zijn aandelenpakket. “In die periode heb ik uiteraard volledige openheid van zaken gegeven aan de RvC over relevante bezittingen waaronder 42.500 aandelen in het kapitaal van Ajax.”

Kroes ergert zich eraan dat de vragen van Quote hebben geleid tot zijn schorsing en mogelijke ontslag. “De RvC heeft maanden de tijd heeft gehad om alsnog iets te vinden van het feit dat ik deze aandelen heb aangeschaft. Ik ben hier niet op aangesproken en zijn er ook geen vragen gesteld. Afgelopen vrijdag heeft de RvC mij plotseling laten weten geen vertrouwen meer in mij te hebben. Dit alles levert onrust op voor Ajax en dat spijt mij oprecht. Hopelijk is deze periode snel voorbij. Vanaf vandaag zal ik, met pijn in het hart, op afstand, bekijken wat er bij Ajax gebeurt.”

