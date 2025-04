Deze scheidsrechter fluit de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles in De Kuip

Danny Makkelie mag de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles in goede banen gaan leiden, zo maakt de KNVB bekend via de officiële kanalen. Het is de derde keer dat de 42-jarige scheidsrechter de finale in De Kuip mag fluiten.

Makkelie wordt langs de lijn geassisteerd door Hessel Steegstra en Jan de Vries. Allard Lindhout fungeert als vierde official. In het VAR Replay Center zijn Rob Dieperink en Erwin Blank actief als VAR en AVAR.

"De bekerfinale is en blijft iets bijzonders", aldus Makkelie. "Dit wordt mijn derde, maar het blijft een geweldige beloning en eer om te mogen fluiten.”

“Het belooft een mooie finale te worden, met twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn, in een affiche dat veel strijd en beleving met zich meebrengt. Daar kijk ik enorm naar uit. Het is fantastisch om samen met mijn team zo’n wedstrijd te mogen leiden", aldus de arbiter.

Makkelie floot eerder de bekerfinale van 2017 – tussen AZ en Vitesse (0-2) – en 2022. Die laatste finale werd gewonnen door PSV, dat Ajax met 2-1 versloeg.

De bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles staat voor maandag 21 april (tweede paasdag) in de agenda. De aftrap is om 18.00 uur.