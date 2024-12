Deze bizarre cijfers demonstreren de aanvalskracht van Peter Bosz zijn PSV

56. Dat is het aantal doelpunten dat PSV dit seizoen al scoorde in de Eredivisie. Het is niet het enige cijfer waaruit blijkt dat de aanvalsmachine van Peter Bosz aan een ongelofelijk seizoen bezig is.

In de Eredivisie staat er geen maat op PSV. Illustrerend was het gemak waarmee de Eindhovenaren achtereenvolgend FC Utrecht (2-5) en FC Twente (6-1) van het veld bliezen. Met de 5-0 zege op FC Groningen meegerekend, zien we zestien goals in drie competitieduels op het telraam.

56 goals. Daarmee maakte PSV twee wedstrijden vóór de winterstop al meer treffers dan twaalf van de achttien Eredivisie-ploegen van vorig jaar in het hele seizoen deden. 56 goals. Slechts één keer eerder scoorden de Eindhovenaren vaker in vijftien wedstrijden tijd: het jaar 1987/88, waarin de ploeg de Eredivisie, de KNVB Beker en de Europa Cup 1 won.

Sinds de aanstelling van Bosz werkten de Brabanders de bal al 167 keer tegen de touwen, zo becijfert Voetbal International. Dat is aanzienlijk meer dan nummer twee Feyenoord, dat 'slechts' 124 doelpunten noteerde.

Dat komt neer op een gemiddelde van 3,4 goal per wedstrijd onder Bosz. Ongekend. Een ander record, dan. Die van langste reeks wedstrijden waarin de ploeg weet te scoren. 65 (!) Eredivisie-wedstrijden op rij wist een tegenstander van PSV geen clean sheet te houden.

Of een ander record dat de machine van Bosz breekt: het meeste aantal doelpunten in een kalenderjaar. De teller staat inmiddels op 111 en zoveel maakte PSV er nog nooit. Met de wedstrijden tegen Stade Brest, sc Heerenveen, de Koninklijke HFC en Feyenoord kan dat totaal nog verder worden opgekrikt.

"We hebben gewoon heel veel scorend vermogen in het elftal", wordt Bosz droogjes geciteerd door VI. Wat heet. Met Ricardo Pepi (10 Eredivisie-goals), Malik Tillman (6), Guus Til (6), Luuk de Jong (6), Johan Bakayoko (5) en Ismael Saibari (5) beschikt PSV - inderdaad, Peter - wel over het nodige scorend vermogen.