Dest heeft slinkse Milan van Dongen door: ‘Je probeert me erin te luizen!’

Sergiño Dest zag zondagmiddag vanaf de tribune in het Philips Stadion hoe PSV de 25ste landstitel uit de clubhistorie bijschreef. De vleugelverdediger moest het slot van de competitie missen door een afgescheurde voorste kruisband, maar is uiteraard dolgelukkig met de eerste landstitel uit zijn carrière. "Ik ben echt tevreden. Morgen huldiging, vandaag feesten. Het kan niet beter", aldus Dest tegenover Milan van Dongen van ESPN.

Dest wordt dit seizoen door PSV gehuurd van FC Barcelona. De verdediger speelde onder Peter Bosz voornamelijk als linksback. Hij kwam tot 25 Eredivisie-wedstrijden voor PSV, waarin hij goed was voor 2 goals en 6 assists.

Deze week kwam de bevestiging dat Dest een ernstige kruisbandblessure heeft opgelopen. "Sommige dingen gebeuren", zegt Dest. "Dat moet je accepteren. Ik kom terug, dat is het belangrijkst."

Ondanks zijn zware blessure is Dest zondag gewoon aanwezig bij het titelfeest van PSV. "Het gaat al wat beter met de knie. De strekking komt er al een beetje in. Ik kan al een beetje bewegen. Het gaat de goede kant op."

Dest moet onder het mes. "Ik moet helaas geopereerd worden. Dat is iets wat ik zelf liever niet wil. Maar het moet. Het moet niet, maar het is het beste voor mijn knie en mijn speelstijl. Dat moet gewoon gebeuren."

Aanvankelijk twijfelde Dest over een operatie. "Maar ik ben een behendige speler. Kappen, draaien, links, rechts, daarvoor heb je hele goed knieën nodig. Ik moet wat stabiliteit erbij hebben."

PSV wil Dest ondanks zijn zware blessure in Eindhoven houden. Daarvoor wil de club de koopoptie ter waarde van tien miljoen euro lichten. PSV moet daarnaast een akkoord bereiken met Dest zelf. De vleugelverdediger heeft zijn keuze echter nog niet gemaakt.

"De tijd zal het leren. Ik moet me nu focussen op mijn herstel. In de zomer horen en zien jullie het vanzelf wel." Dest is trots dat PSV hem wil behouden. "Dat is heel leuk om te horen, dat een club zoveel geloof en vertrouwen in je heeft. Dat is gewoon top, geweldig."

Van Dongen vraagt wat Dest zelf wil. "Je probeert me erin te luizen hè! Gaat niet lukken, gaat niet lukken. Ik ben scherp", lacht de Amerikaans international.

