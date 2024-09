Derksen trekt keiharde conclusie over Veerman na rampzalige avond voor PSV in Turijn

Johan Derksen is niet mild voor Joey Veerman na diens teleurstellende optreden bij PSV in de met 3-1 verloren Champions League-wedstrijd tegen Juventus. Volgens De Snor komt de middenvelder simpelweg tekort voor het allerhoogste Europese podium.

''Op een hoog niveau in Europa stelt hij altijd teleur'', concludeert Derksen dinsdag in Vandaag Inside na de voor PSV slecht verlopen avond in Turijn. ''Het blijkt gewoon een speler voor de Eredivisie, dat doet hij goed.''

Derksen kijkt overigens niet op van de nederlaag van PSV tegen Juventus. ''Dat krijg je als je elke week tegen NEC, Willem II en RKC Waalwijk speelt.'' René van der Gijp is het roerend eens met de analyse van zijn tafelgenoot.

''Daar heb jij helemaal gelijk in, Johan. Wat ik vaak zeg: als je die twee teams op elkaar legt, dan kies je er negen van Juventus. Je moet het zo zien, Wilfred (Genee, red.): je maakt daar alleen maar kans als je zelf een hele goede dag hebt, en zij een mindere. Of door calamiteiten, een keeper die eruit gestuurd wordt'', legt Van der Gijp het verschil uit tussen Juventus en PSV.

''En anders heb je niet veel kans. Maar PSV speelde bij vlagen aardig mee. Maar als die mensen even twintig minuten aanzetten, dan werd PSV weggeblazen'', aldus de voormalig vleugelaanvaller van de Eindhovenaren.

Veerman

''Het is klote, maar ik ben niet de eerste die een foutje maakt in de Champions League. Dat gebeurt wel meerdere gasten'', weigert de gewisselde Veerman bij Ziggo Sport om zichzelf helemaal de grond in te boren na zijn fout waaruit Juventus de 3-0 kon maken.

''Het mag niet gebeuren, maar het gebeurt wél. Dan moet je even op de blaren zitten. Dat is vervelend, want dan zal iedereen er wel weer wat van vinden. Maar we moeten door. Ik kan moeilijk bij de pakken neer gaan zitten. Ik weet dat ik het kan en dat dit soort dingen niet mogen gebeuren. Vooral niet op dit podium, want dan wordt het afgestraft'', aldus de strijdbare Veerman.