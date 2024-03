Derksen trekt harde conclusie over Ajax-speler: ‘Kost één miljoen per wedstrijd’

Johan Derksen en René van der Gijp zijn absoluut niet onder de indruk van Jordan Henderson. Bij Vandaag Inside laten zij hun ongenoegen blijken over de Engelsman, die in de winter overkwam van het Saudische Al-Ettifaq.

Henderson maakt weliswaar transfervrij de overstap van Saudi-Arabië naar Nederland, maar strijkt wel een miljoenensalaris op in Amsterdam. Naar verluidt verdient de routinier op jaarbasis zo'n 4,5 miljoen euro. Daarmee is hij een van de topverdieners binnen de selectie van de recordkampioen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Eerder op de donderdag maakte trainer John van 't Schip op de persconferentie bekend dat Henderson de komende drie duels moet missen. Daardoor mist de controlerende middenvelder onder andere De Klassieker met Feyenoord.

Henderson kwam tot nog toe tot negen duels in een Ajax-shirt, waarvan zes in de Eredivisie en drie in de Conference League. Daarin heeft hij de mannen van Vandaag Inside allesbehalve kunnen overtuigen.

“Als hij per wedstrijd betaald wordt, krijgt hij een miljoen per wedstrijd”, zegt Derksen gekscherend over zijn negen optredens. "Die Henderson, man", verzucht Van der Gijp. "Dat is echt zonde van het geld geweest. Als je nou iets niet nodig had was hij het wel.”

Derksen is van mening dat de absentie van Henderson in De Klassieker helemaal geen slecht nieuws is voor Ajax. "Het is ook helemaal niet erg dat hij niet meedoet, René", spreekt hij zijn tafelgenoot toe.

Van der Gijp is het daar roerend mee eens. “Nee, niemand mist hem", stelt de analist, die niks van het beleid bij Ajax snapt. De keuze om Henderson in de winter aan te trekken noemt Gijp 'heel apart'.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties