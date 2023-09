Derksen noemt opvallende opvolger Mislintat: ‘Ik denk dat hij de ideale man is’

Dinsdag, 26 september 2023 om 07:28 • Wessel Antes • Laatste update: 09:04

Jan Streuer zou de ideale opvolger van Sven Mislintat zijn als directeur voetbalzaken bij Ajax, zo concludeert Johan Derksen maandagavond in Vandaag Inside. De 72-jarige Steuer is momenteel nog actief bij FC Twente als rechterhand van beginnend technisch directeur Arnold Bruggink, maar de Snor denkt dat hij zo op te pikken is door Ajax. “Dan heb je morgen direct een goede technisch directeur met veel ervaring”, aldus Derksen.

Zondagavond werd bekend dat Ajax Mislintat op straat heeft gezet. De directeur, die twaalf aankopen deed voor in totaal 112 miljoen euro, wordt verantwoordelijk gehouden voor de enorme sportieve crisis die de club doormaakt. In de zoektocht naar een vervanger van Mislintat krijgt Ajax een advies van Derksen, die stelt dat de Amsterdammers voor een ervaren man moeten gaan. Streuer zou volgens de spraakmakende analist zeer geschikt zijn om het stokje over te nemen.

“Nu Van Gaal het niet wordt, denk ik dat Streuer de ideale man is”, aldus Derksen, die zijn mening onderbouwt. “Die heeft die functie bekleed bij Twente en bij Shakhtar Donetsk. Hij heeft heel veel spelers gehaald en Twente weer omhoog geholpen.” Dat Streuer momenteel bezig is met een traject om Bruggink op te leiden in Enschede is volgens Derksen geen probleem. “Die kan zo weg. Dan heb je morgen direct een goede technisch directeur met veel ervaring.” Journalist Leon ten Voorde van TC Tubantia gaf begin september aan dat Streuer tot en met februari actief blijft als rechterhand van Bruggink.

De in Losser geboren leidsman is sinds juni 2020 actief bij Twente, dat zich bij zijn aanstellen in een opbouwfase begaf. Inmiddels hebben de Tukkers de weg omhoog gevonden en het huidige seizoen is welvarend van start gegaan. Twente staat momenteel op de derde plaats in de Eredivisie, met twaalf punten uit vijf wedstrijden. Bij zijn eerdere clubs Shakhtar (hoofdscout) en Vitesse (directeur spelersbeleid) voerde Streuer overigens ook andere functies uit.