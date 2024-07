Johan Derksen is verbaasd: ‘Een trainer met een Ajax-achtergrond zou dit nooit doen’

Johan Derksen en René van der Gijp begrijpen niets van de interesse van Ajax in Wout Weghorst. De gesprekken tussen de Amsterdammers en de 31-jarige spits bevinden zich naar verluidt al in een vergevorderd stadium.

Alex Kroes is sinds een kleine twee maanden de nieuwe technisch directeur van Ajax. Derksen vindt het vreemd dat hij is uitgekomen bij Weghorst, die het afgelopen seizoen door Burnley werd verhuurd aan TSG Hoffenheim.

"Ik was heel verbaasd, want dit is totaal geen Ajax-speler", zegt Derksen in Vandaag Inside Oranje wanneer presentator Wilfred Genee over de Amsterdamse interesse begint.

“Weghorst moet gewoon naar FC Twente gaan, waar die vandaan komt. Een trainer met een Ajax-achtergrond zou Weghorst nooit kopen", besluit de Snor.

Dat Ajax werk wil maken van de komst van de Oranje-international zorgt eveneens voor gefronste wenkbrauwen bij Van der Gijp. "Eerst Pablo Rosario, nu Weghorst weer... Ik word er niet blij van, hoor! Dan denk ik: kom op man, koop iets waar je écht wat aan hebt", toont hij zich kritisch op Kroes.

Woensdag bracht De Telegraaf naar buiten dat Ajax vol voor de komst van Pablo Rosario gaat. Volgens ESPN is een akkoord met zijn club OGC Nice zelfs al in aantocht. Ajax zou ook overeenstemming met Rosario zelf naderen.

De 27-jarige Nederlander werkte het afgelopen seizoen met Farioli samen bij Nice. De Italiaanse oefenmeester gebruikte Rosario als controlerende middenvelder, als centrale verdediger én als rechtsback.

