Derksen draait helemaal bij: 'Bij Ajax een normaal rechtsbuitentje. Niks bijzonders'

Johan Derksen volgt de Premier League op de voet. De liefhebber van Engels voetbal geniet met name van een Nederlander die met zijn club boven verwachting presteert dit seizoen.

''Ik zit elke zaterdag en zondag op de Engelse tv te genieten van Justin Kluivert. God, wat doet die jongen het goed. Iedere wedstrijd scoort hij'', strooit Derksen in Vandaag Inside met complimenten richting Kluivert.

''Ik vond het een normaal rechtsbuitentje. Niks bijzonders. Maar het is nu een veel scorende middenvelder. En er is geen Nederlandse middenvelder die er zoveel inschiet als die Kluivert hoor.'' Kluivert opereert bij Bournemouth doorgaans kort achter aanvalsleider Dango Ouattara en die combinatie werkt vooral de laatste weken uitstekend.

''Het is razend knap van hem'', beaamt René van der Gijp. ''En het is wekelijks, hè. Hij is in vorm'', herhaalt Derksen nog eens dat hij enorm geniet van Kluivert in de Premier League.

Valentijn Driessen is ook onder de indruk van Kluivert. ''Oranje speelt eind maart pas weer, dus je weet nooit hoe zich dat ontwikkelt. Maar het is een geweldige ontwikkeling, terwijl iedereen dacht dat hij op een dood spoor zat.

''Frenkie de Jong heb ik altijd kwalijk genomen dat hij nooit scoort, maar wel fantastisch kan voetballen. En Kluivert scoort op dezelfde positie altijd'', zit Derksen een rol weggelegd voor de smaakmaker van Bournemouth in het Nederlands elftal.

Kluivert tekende dit seizoen al voor twee hattricks en scoorde zaterdag al na negen minuten tegen Nottingham Forest. Mede hierdoor werd Nottingham Forest op een hoop gespeeld en met 5-0 verslagen.