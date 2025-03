Derksen en Genee openen frontale aanval op bargast in Vandaag Inside: 'Doe even normaal!'

Wilfred Genee en Johan Derksen openden maandagavond in Vandaag Inside direct een aanval op bargast Bas Nijhuis. De scheidsrechter kende bij Feyenoord - Go Ahead Eagles (3-2) niet zijn gelukkigste Eredivisie-optreden uit zijn loopbaan, zo stippen de talkshowkopstukken aan.

Nijhuis zag zondag in de eerste helft van de wedstrijd een duidelijke overtreding op Feyenoord-aanvaller Anis Hadj Moussa over het hoofd. Na een VAR-ingreep en het bekijken van de beelden gaf Nijhuis alsnog een strafschop, die door Jakub Moder werd afgerond.

“Hé Bas, nog een beetje geslapen? De VAR moest weer helpen natuurlijk", zo opent Genee de uitzending van maandagavond. "Je was van slag, hè, merkte ik”, Nijhuis reageert stomverbaasd: "Hoe, van slag?"

“Weer een VAR die jou moet helpen om te zien wat er aan de hand is", aldus Genee. "Ik kan me voorstellen dat je er op een gegeven moment een beetje moe van wordt als je er elke week naast zit.”

Nijhuis moet lachen om de woorden van Genee. “Ach, doe toch eens even normaal zeg!”

Derksen haakte daar met een knipoog op in: “Ik dacht ook: ik wil mezelf niet aanbieden, maar is het voor jou verstandig dat ik een keer meega op een zondag als een soort begeleider? Want je bent jezelf niet." Derksen voegde daaraan toe dat Nijhuis beter zijn middelvinger naar de VAR had kunnen opsteken. "En doorspelen."

Nijhuis legt uit wat er gebeurde. “Ik liep over het veld en ik dacht dat het misschien wel iets kon zijn. We hebben natuurlijk veel contact ook met de assistenten en mijn assistent riep hier van: 'Nee, voor mij niet, hij zoekt hem op.' Toen ben ik ook afgegaan op de assistent.”

Derksen geeft Nijhuis advies: “Les één: nooit luisteren naar de grensrechter." Nijhuis wil het echter zeker niet op zijn assistent afschuiven. "Je doet het samen." Genee: "Maar je hebt een hele slechte assistent." Nijhuis: "Nee, helemaal niet."